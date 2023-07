20 lug 2023 16:29

“SONO STATO PESSIMO: COME PADRE E COME FIGLIO” - VITTORIO SGARBI, CHE DOMANI SALIRÀ SUL PALCO DELLA MILANESIANA A BORMIO, PARLA DEL FILM DI PUPI AVATI IN CUI I SUOI GENITORI SONO PROTAGONISTI ASSOLUTI - "LITIGAVO CON LORO; POI PERÒ LI HO “RIEDUCATI” E SONO DIVENTATI MIEI COETANEI, MIEI COMPLICI. MI SENTO FIGLIO, NON PADRE. PERCHÉ PADRE È FACILE DIVENTARLO, MA NON ESSERLO. CI VUOLE VOCAZIONE" – L’ELOGIO DI RENATO POZZETTO: “HA SUPERATO SÉ STESSO, È RIUSCITO A DIVENTARE MIO PADRE, A MUOVERE LE MANI COME LUI. IO LO CHIAMO...” - VIDEO