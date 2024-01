“SOPRA LE RIGHE, SEMPRE!” – LO YOUTUBER CONTRABBANDIERE LORIS SABATUCCI È MORTO IN SPAGNA DOPO ESSERE PRECIPITATO CON IL SUO AEREO – IL 48ENNE ERA STATO ARRESTATO PIÙ VOLTE PER CONTRABBANDO DI SIGARETTE E NARCOTRAFFICO - L’ELICOTTERO ACQUISTATO IN SERBIA APPARTENUTO NIENTEMENO CHE ALL’EX PRESIDENTE JUGOSLAVO MILOSEVIC - DICEVA DI SÉ: “SULLA MIA TOMBA SCRIVERANNO: HO FATTO TUTTO” – VIDEO

Diceva di sé: “Sulla mia tomba scriveranno: Ho fatto tutto”. In effetti era stato definito in tanti modi: narcotrafficante, youtuber, contrabbandiere, pilota di aerei e elicotteri. È stata quest’ultima attività a risultare fatale a Loris Sabatucci, 48 anni, piacentino ma residente a Milano, sabato in Spagna dopo essere precipitato con il suo ultraleggero Pelegrin nei pressi di Beteta, est di Madrid.

Al suo fianco, secondo quanto fatto trapelare dagli inquirenti spagnoli, sedeva una donna di 31 anni, sopravvissuta all’incidente e ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Proprio ad aerei ed elicotteri è legata la mitologia di Sabatucci, personaggio noto tanto agli utenti del web quanto alle forze dell’ordine. “Sopra le righe, sempre!”, il motto del suo canale youtube da 7 mila iscritti, “loris75pc”, dove raccontava tra le altre cose di essere atterrato con il suo velivolo direttamente nella piazzola di una stazione di servizio per acquistare hamburger e patatine.

Già nel 2017 Sabatucci era stato arrestato dalla Guardia di finanza di Pavia per il contrabbando di 12 tonnellate di stecche di sigarette; qualche mese dopo era finito nel mirino della Dda di Cagliari con l’accusa di avere messo a disposizione i suoi elicotteri per il trasporto di cocaina dalla Lombardia alla Sardegna, con il sequestro del velivolo, di tre automobili e di mezzo milione di euro dai conti.

L’ultimo e il più eclatante dei suoi “sconfinamenti” era andato in scena nel 2021, quando Sabatucci era stato arrestato a Tangeri senza documenti dopo essere arrivato a bordo di un elicottero acquistato in Serbia e appartenuto nientemeno che all’ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, processato per crimini contro l’umanità dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia per le operazioni di pulizia etnica nei Balcani. Un mezzo sparito improvvisamente nel nulla dopo l’arresto, e che le autorità marocchine ritenevano fosse stato utilizzato per un trasporto di stupefacenti.

Lui, Sabatucci, aveva sempre negato le accuse: “Ho 200 auto di lusso ma non mi hanno mai trovato con un solo grammo di droga – aveva raccontato -. La Finanza non si è mai riuscita a spiegare il mio tenore di vita, ma ci sono molti modi per guadagnare”. Quali, non si sa. Sopra le righe, sempre.

