“SOUMAHORO HA AVUTO QUALCHE ECCESSO DI FURBIZIA, MA NON ÈUN LADRO, FORSE LA MISSIONE POLITICA CHE SI È POSTO GLI HA FATTO PERDERE IL CONTATTO CON LA REALTÀ”- CORRADO FORMIGLI A "UN GIORNO DA PECORA" PARLA DEL DEPUTATO SINISTRATO AL CENTRO DI UNA BUFERA GIUDIZIARIA: “PER LUI CARRIERA FINITA? IL PAESE HA LA MEMORIA CORTA, QUI C’E’ UNO COME BERLUSCONI CONDANNATO CHE E' ANCORA LI', NESSUNO SI SOGNA DI LINCIARLO OGNI GIORNO”

Da Un Giorno da Pecora

L’intervista ad Aboubakar Soumahoro? “Lui ha giocato le sue carte, su alcune questioni è stato netto su altre sono rimaste delle zone d’ombra. Gli ho fatto tutte le domande senza mancargli di rispetto, alcune cose non tornano ma è anche brutto vedere una persona che viene ‘menato’ da destra, sinistra e centro. Penso di avergli fatto tutte le domande ma il tono che si sceglie nel fare quelle domande è importante”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il giornalista Corrado Formigli, che ieri a ‘Piazzapulita’, ha intervistato il deputato al centro di una bufera mediatica. "Si è fatto trasportare da un’ambizione molto forte, ha avuto delle ingenuità e qualche eccesso di furbizia, ma non credo sia un ladro, forse la missione politica che si è posto gli ha fatto perdere il contatto con la realtà”. La carriera politica di Soumahoro potrebbe esser finita qui? “Vediamo. In Italia c’è scarsissima memoria per fatti più gravi di questo. Siamo di fronte ad un parlamentare che ha omesso di dire che ci sono delle cooperative che non rispettano i diritti, cosa in contraddizione con le sue battaglie. Ma qui siamo in un Paese in cui il leader di un partito è stato condannato per frode fiscale, eppure nessuno si sogna di linciarlo tutti i giorni e dire che è finito, è ancora lì".

