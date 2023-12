SI DICE POI CHE FRA L'ARTISTA E IL RUSSO PAGANTE NON FINÌ PER NIENTE A TARALLUCCI E VINO…”

Una scena del tutto spontanea durante il concerto di Laura Pausini del World Tour 2023/2024 a Firenze e, più precisamente, al Nelson Mandela Forum. Un fan presente tra il pubblico ha ripreso tutta la scena e ha pubblicato il video sui social, scatenando l'ilarità e l'approvazione di tutti, anche di chi fino a quel momento non si è mai interessato alla musica della celebre artista. Laura Pausini ha preso la decisione, con tutta calma, di scendere dal palco e parlare con lo spettatore che, a quanto pare, aveva passato tutta la serata al telefono: «Mi avvicino un attimo a questo signore, dice, mentre scende le scale, È tutta la sera che manda messaggi e siccome, purtroppo, io ho questo carattere... sono del Toro».

Lettera di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, a Dagospia

pupo

La Pausini che "cazzia" un suo spettatore pagante perché, durante il suo concerto, continuava ad inviare messaggi con il telefonino, mi ricorda Zucchero alcuni anni fa, ad una festa privata in Sardegna.

Io non c'ero, perciò riferisco ciò che mi è stato raccontato da fonti, a mio avviso, attendibili. Il blues-man stava cantando per dei russi facoltosi (che per questo lo avevano profumatamente pagato) quando, a un certo punto, improvvisamente, interruppe la sua esecuzione.

Secondo lui, fra gli ospiti, c'era qualcuno distratto che non lo stava ascoltando con l'attenzione che lui pretendeva e che pensava di meritare. Un po' come ha fatto la Pausini, si narra che anche lui si avvicinò al soggetto "incriminato" facendogli notare l'imperdonabile reato di lesa Maestà.

laura pausini cazzia uno spettatore 4

Si dice poi che seguirono momenti di forte imbarazzo e di tensione e che, fra l'artista e il russo pagante, non finì per niente a tarallucci e vino. È capitato anche a me, ma la mia reazione è stata sempre quella della totale indifferenza. Per un artista, specchiarsi nel pubblico che lo sta seguendo ed ascoltando è, a mio avviso, un grave errore ed un segnale di fragilità.

