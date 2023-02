“SPERO CHE I GIOVANI ARTISTI SIANO PIÙ PREPARATI. L’ORIGINALE VINCE SEMPRE” – RENATO ZERO TRANCHANT SU ROSA CHEMICAL: “VADO SCOPRENDO DI AVERE UN NUMERO DI SOSIA IMPRESSIONANTE. MA LO ASSOLVO, NON È COLPA SUA MA DI CHI RITIENE CHE LA MUSICA SOLO PERFORMANCE. E MANDA IN SCENA PERSONE CHE NON HANNO LA PREPARAZIONE NECESSARIA” - IL RITORNO IN TOUR, LA DISCUSSIONE CON LA BERTÈ E SANREMO: "AMADEUS MI HA INVITATO. MA HO PENSATO CHE..."

ROSA CHEMICAL CHE CI FA SBANCARE AL FANTASANREMO TRA L’INVASIONE DI PALCO LA SCAPEZZOLATA IL BACIO IN BOCCA A FEDEZ CHIARA FERRAGNI CHE GLI PORTA I FIORI A FINE ESIBIZIONE COSA ABBIAMO APPENA VISTO STO VOLANDO FDI MORIRONO E SI GODE. #Sanremo2023 pic.twitter.com/CGpSOyyiu0 — •LP• ? (@isorrisidiem) February 11, 2023

Estratto dell'articolo di Paolo Giordano per “il Giornale”

Bentornato Renato Zero, ha seguito Rosa Chemical al Festival di Sanremo?

«Non frequento assiduamente i social ma vado scoprendo di avere un numero di sosia impressionante».

In effetti il testo di Made in Italy in gara all’ultimo Sanremo si ricollega a brani che lei ha scritto decenni fa. Ad esempio Triangolo.

«Ma io lo assolvo, non è colpa di Rosa Chemical ma di chi ritiene che la musica sia solo performance. E manda in scena persone che non hanno ancora la preparazione necessaria».

Ossia?

«Se Renato Zero o Claudio Baglioni sono diventati quello che sono, il merito è anche dei collaboratori che li hanno seguiti e consigliati bene».

C’entra anche la gavetta.

«Io conosco bene i ravanelli, i carciofi, le zucchine, gli asparagi, tutti gli ortaggi. Conosco bene il banco frutta e verdura. Perché a inizio carriera me li hanno tirati tutti dietro».

Anche a 72 anni Renato Zero vince sempre per (ampio) distacco. Divagatore di professione, confusionario ma lucidissimo, debutterà a inizio marzo a Firenze con il tour Zero a Zero che ha curato come sempre in prima persona […]

[…] Quest’anno si parlava di lei come super ospite di Sanremo.

«Amadeus mi ha telefonato per invitarmi. Ma ho pensato che, essendo alla vigilia del tour e dopo aver fatto il Circo Massimo, avrei potuto rinviare al prossimo anno».

La sera della finale del Festival di Sanremo lei era ospite di C’è posta per te su Canale 5.

«Se uno va a Sanremo deve preparare bombe e carri armati... Se vai a C’è posta per te ti puoi mettere un tailleurìno e le scarpe lucide. Nel senso che è una partecipazione in amicizia. Certo, ho trovato un po’ fuori posto la programmazione di Mediaset contro il Festival».

[…] E la fede in Dio?

«L’arrivo del Covid mi ha costretto a mettere in discussione la fede. E da qui è nato il disco Atto di fede. Ho chiesto a amici come Buttafuoco, Farinetti, Cazzullo, Soldini e Travaglio di scrivere il loro pensiero sulla musica che mandavo. Ho avuto un bel “rimbalzo” da tutti, a parte uno...».

Chi?

«Cattelan […] L’avevo invitato, non mi ha risposto e lo ha annunciato solo per radio. Mi ha ferito».

Renato Zero senza freni.

«Che bello arrivare a settant’anni. Così puoi dire il ca... che vuoi».

[…] Non conta soltanto la «performance» come oggi.

«Spero che i giovani artisti siano più preparati. Anche perché l’originale vince sempre».

Dopo decenni di amicizia, ha discusso con Loredana Bertè.

«Ma non ho mai smesso di amarla».

Farete la pace?

«Ho notato che da quando non la frequento più come prima, lei è migliorata tantissimo. Insomma io non la metto più al riparo ma lei si ripara bene lo stesso da sola». [...]

