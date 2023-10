“STAI CON LA DEMOCRAZIA O CON HAMAS? RISPONDI, SE HAI LE PALLE” – SUPER SCAZZO TRA ITALO BOCCHINO E ALESSANDRO DI BATTISTA A “DIMARTEDÌ”! IL DIRETTORE EDITORIALE DEL “SECOLO D’ITALIA” DIFENDE ISRAELE CRITICANDO IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” E QUELLO REPLICA: “QUANDO NON SI HANNO ARGOMENTI, SI GIUDICA L’OPINIONE ALTRUI COME PERFORMANCE TEATRALI. È PIUTTOSTO AVVILENTE E PUERILE. È UN COMPORTAMENTO ADOLESCENZIALE” . E BOCCHINO SI INALBERA… - VIDEO

Si parla del conflitto in Medio Oriente a Di Martedì, su La7, e lo scontro è totale tra Italo Bocchino e Alessandro Di Battista.

«Non riesco a capire se ci siamo accorti che Hamas, organizzazione terroristica, ha aggredito Israele, è stato legittimo, voluto da una risoluzione delle Nazioni Unite. Giustamente parla dell’ospedale Di Battista, è una cosa che a me colpisce nel cuore, ma Di Battista dimentica che prima qualcuno ha sgozzato i bambini, li ha rapiti. Stiamo parlando di un’aggressione di un’organizzazione terroristica contro l’unica democrazia del Medio Oriente» commenta il direttore editoriale del Secolo d’Italia .

E da lì s’accende la discussione . Di Battista dice: «Quando non si hanno argomenti, si giudica l’opinione altrui come performance teatrali. Questo è piuttosto avvilente e puerile. È un comportamento adolescenziale che non le fa onore».

E Bocchino: «Stai con la democrazia o con Hamas? Dove stai ? Rispondi se hai le p... rispondi». Floris ha allora chiesto ai tecnici di abbassare l’audio.

