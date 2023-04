“STASERA ITALIA”, DOMANI CHISSÀ – IL “TRASFERIMENTO” DI BARBARA PALOMBELLI, DALLA CONDUZIONE DEL TALK SHOW SERALE SU RETE 4 A UN PROGRAMMA INNOVATIVO DI APPROFONDIMENTO MEDICO (SEMPRE SU MEDIASET), POTREBBE INNESCARE UN EFFETTO DOMINO A COLOGNO MONZESE CHE PREVEDEREBBE, SECONDO I RUMORS, L'APPRODO DI NUOVI VOLTI NEL BISCIONE - QUELLO CHE È CERTO È CHE PALOMBELLI CONTINUERÀ A CONDURRE "FORUM"...

Estratto dell’articolo di Daniele Priori per “Libero Quotidiano”

barbara palombelli

Rivoluzione in vista sull’isola (non dei famosi) ma dell’informazione Mediaset. La pluriconduttrice Barbara Palombelli sarebbe infatti pronta a traslocare verso nuovi lidi, lasciando lo spazio quotidiano serale di Stasera Italia (che conduce dal 2018), ad altro (o altra) timoniere. Lo ha rivelato in un retroscena il sito TvBlog. Palombelli resterà sempre all’ombra del Biscione di Cologno, ma dovrebbe essere destinata ad altri progetti, incentrati su argomenti nuovi, attuali che non abbiano però a che fare strettamente con l’attualità politica e con la cronaca, ma con la medicina.

Il progetto originale in serbo per la conduttrice non sarà, però, in alcun modo assimilabile agli spazi di approfondimento medico-clinico già presenti su più canali, Mediaset compresa. Sarà un format del tutto innovativo, del quale già a partire dal titolo (che dovrebbe essere Curami) si evidenzierà la natura confidenziale basata sul racconto dalle vive voci dei protagonisti. Scienziati e medici non mancheranno ma non saranno chiamati a parlare ex cathedra. Dovrebbero essere piuttosto messi in un confronto, diciamo così, alla pari con gli altri ospiti in studio.

barbara palombelli

[…] Le medesime indiscrezioni riferiscono poi che Barbara Palombelli resterà saldamente in sella all’altro programma, Forum che conduce da un decennio ogni mattina a cavallo tra due reti: Canale 5 e Rete 4. Barbara, al netto delle scapigliate (e a tratti squinternate) ricostruzioni attoriali delle smili-cause in giudizio, riesce infatti a conferire allo storico rotocalco la sua aura di calma, serenità e autorevolezza.

Doti fruttate alla giornalista, proprio in questi giorni, un elogio da parte del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri che pubblicamente sui social ha voluto elogiare i 38 anni di storia di Forum, in onda dal settembre del 1985. Poco o nulla, invece, si sa sulle sorti di Stasera Italia.

BARBARA PALOMBELLI - STASERA ITALIA

Trasmissione chiave nell’accesss prime time Mediaset, affidata non a caso fino ad oggi a una firma autorevole come quella della Palombelli, chiamata quotidianamente a confrontarsi con un’altra leonessa del giornalismo al femminile: Lilli Gruber in onda contemporaneamente e con un format abbastanza simile su La7.

Da Mediaset, zona Videonews, testata sotto la quale ricadono i numerosi programmai di approfondimento di Rete 4, non filtra nulla. Né conferme né smentite. Fonti vicine all’azienda riferiscono anzi di normalissima amministrazione in questa parte dell’anno in cui, giocoforza, è abbastanza usuale il fatto che si cominci a immaginare la nuova stagione.

BARBARA PALOMBELLI FORUM

[…] Quando, stando a ulteriori rumors (anche questi tutti da confermare) tra le firme dell’informazione e dell’approfondimento Mediaset potrebbero approdare nomi importanti provenienti anche dal mondo della stampa. In tal senso è facile capire come lo spostamento della tessera Palombelli nello scacchiere dell’informazione Mediaset, potrebbe generare un piccolo effetto domino. Un caos calmo prevedibile, insomma, ma al momento ancora di là da venire.

BARBARA PALOMBELLI FORUM