“STASERA ITALIA”, DOMANI CHISSÀ – SECONDO “TVBLOG” BARBARA PALOMBELLI POTREBBE LASCIARE LA CONDUZIONE DEL TALK SHOW POLITICO IN ONDA SU RETE 4 ALL’ORA DI CENA. IL MOTIVO? DEDICARSI A UN NUOVO PROGRAMMA CHE PARLA DI MEDICINA E SALUTE (CHE SI CHIAMEREBBE “CURAMI”) – LA PALOMBELLI RIMARREBBE COMUNQUE ALLA CONDUZIONE DI “FORUM”…

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Cambiamenti in vista per Barbara Palombelli? Una novità molto importante sarebbe in arrivo per la conduttrice. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sarà al timone di una trasmissione su medicina e salute: in ogni puntata dei pazienti avranno modo di raccontare la propria storia personale, sia umana che di salute. TvBlog ha svelato che il titolo di questo programma sarà molto probabilmente “Curami”.

[…] La Palombelli, al momento, è al timone di due programmi. Ma se il nuovo progetto dovesse andare in porto, la giornalista - pur rimanendo alla conduzione di Forum - potrebbe essere costretta a lasciare Stasera Italia, la trasmissione in onda dopo il Tg su Rete4. […]

