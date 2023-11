24 nov 2023 15:00

“È STATA UNA SETTIMANA COMPLESSA, SI È PARLATO TANTO E PURE TROPPO. ORA PARLIAMO DI MUSICA” – A “X FACTOR” TENTANO DI FAR DI TUTTO PER IGNORARE IL FANTASMA DI MORGAN, MA LE RIDICOLE PAROLE MESSE IN BOCCA A FRANCESCA MICHIELIN NON FANNO ALTRO CHE TENERE IN PIEDI UNA SERIE DI INTERROGATIVI - I VERTICI SKY AVREBBERO POTUTO SPIEGARE COSA LI HA SPINTI AD ARRUOLARLO, A SORVOLARE SULLE SUE USCITE OMOFOBE DELLA SCORSA ESTATE, E COSA INVECE LI HA POI PORTATI A DIRE BASTA E... - VIDEO