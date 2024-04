3 apr 2024 10:33

“STAVO PER LASCIARCI LE PENNE, ANZI LE PIUME” - DRUSILLA FOER È TORNATA A CASA DOPO IL RICOVERO PER LA POLMONITE BILATERALE. LO SCORSO FEBBRAIO SI MOSTRAVA DAL LETTO D’OSPEDALE, OGGI DA CASA PARLA AI FAN RACCONTANDO: “ECCOMI VIVA E VEGETA. PARE CHE NON VI LIBERERETE FACILMENTE DI ME. È STATA UN’ESPERIENZA IMPORTANTE. CHE PALLE, HO DOVUTO RIMANDARE LA TOURNÉE. MA DA SETTEMBRE SARÒ DI NUOVO CON VOI” – LE IRONIE SUGLI “UCCELLACCI DEL MALAUGURIO” - VIDEO