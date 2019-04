“STO GIÀ SOFFRENDO MOLTO, NON VORREI STARE PEGGIO” - QUANDO BERNARDO BERTOLUCCI SI RIFIUTO’ DI PRESENTARE LA VERSIONE RESTAURATA DI “ULTIMO TANGO” A CANNES PER PAURA DEL #METOO - A MAGGIO 2018, POCHI MESI PRIMA DELLA SUA MORTE, IL REGISTA NON VOLLE PORTARLO AL FESTIVAL FRANCESE: L'ANTEPRIMA MONDIALE SI SVOLSE AL PETRUZZELLI DI BARI...

È passato esattamente un anno da quando a maggio 2018 la copia restaurata di Ultimo tango a Parigi veniva proiettata in anteprima mondiale al teatro Petruzzelli di Bari alla presenza di Bernardo Bertolucci e del curatore del restauro, il direttore della fotografia Vittorio Storaro. Sarebbe stata l'ultima apparizione del maestro, morto a Roma il 26 dicembre 2018. E un anno dopo quel restauro di cui si parlò molto, il direttore del Bif&st, Felice Laudadio rivela un particolare inedito non da poco su quell'evento e sul perché il restauro del capolavoro destinato a Cannes sia approdato invece a Bari: c'entra il movimento #MeToo. E la tanto celebre quanto discussa scena in cui Paul (Marlon Brando) usava violenza contro la giovanissima Jeanne (Maria Schneider).

BERTOLUCCI SI OPPOSE A CANNES: «STO GIÀ SOFFRENDO MOLTO»

«Avevamo pensato, con il Centro Sperimentale di Cinematografia, di presentare il restauro del film a Cannes prima di una nuova uscita per la quale si erano già prenotate per maggio ben 158 sale solo in Italia. Quando lo annunciammo a Bertolucci era già marzo, si oppose strenuamente poiché pensava che, con il movimento #MeToo da poco emerso, sarebbero sorte nuove polemiche attorno alla famosa scena del burro. Sto già soffrendo tanto e non vorrei stare peggio, disse allora il regista. I tempi erano però davvero stretti», continua Laudadio, «e allora il suo ufficio stampa suggerì che l'anteprima mondiale avrebbe potuto svolgersi qui a Bari, al Teatro Petruzzelli. Bertolucci disse subito di sì e io naturalmente ne fui felice».

