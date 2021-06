AVETE AVUTO IL COVID? OCCHIO ALL’ABBRONZATURA: DOVETE ANDARE IN SPIAGGIA PIÙ PROTETTI CHE MAI - L'ESPOSIZIONE AL SOLE POTREBBE AGGRAVARE LE MANIFESTAZIONI CUTANEE CHE SI SONO OSSERVATE CON L'INFEZIONE – NON SOLO! LA STESSA REAZIONE È STATA RISCONTRATA IN ALCUNI VACCINATI: PER TUTTI L'ESPOSIZIONE AL SOLE VA LIMITATA SE NON ADDIRITTURA EVITATA PER DIVERSE SETTIMANE – I SEGRETI PER PROTEGGERSI E NON SPUTTANARSI LE VACANZE