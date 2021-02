“STRISCIA LA NOTIZIA” INFIERISCE SU GIUSEPPE CONTE, "PRINCIPE DELLO SFIORO" - IL TG SATIRICO RITORNA SUL GELO TRA "GIUSEPPI" E OLIVIA PALADINO CHE HA NEGATO LA SUA MANINA NEL GIORNO DELL'ADDIO A PALAZZO CHIGI - IL PARAGONE CON DONALD TRUMP E MELANIA - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Tempo di pettegolezzi, a Striscia la Notizia. Si parla ovviamente della celebre rubrica proposta dal tg satirico di Canale 5, "Spetteguless", la cui ultima "versione" è stata proposta nel corso della puntata di giovedì 18 febbraio. Un mix di gossip e battute maliziose, con la voce fuoricampo degli ineffabili Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Tre sole posizioni, in questo "Spetteguless". In terza piazza sul podio troviamo Valentino Rossi e la compagna, Francesca Sofia Novello. Striscia ricama sulle indiscrezioni dell'ultima settimana: la coppia, infatti, vorrebbe dei figli. Il Dottore insomma si sarebbe deciso, all'alba dei 42 anni appena compiuti. Dunque, seconda posizione per la coppia al centro dei più vorticosi gossip del momento: Diletta Leotta e Can Yaman, con il mistero della proposta di matrimonio: c'è stata davvero, così come si sussurra?

Ma è il primo posto il più "succulento" ed appassionante. Si tratta di uno dei casi leggeri che ha fatto più discutere nel corso dell'ultima settimana, e che noi sul sito di Libero vi abbiamo segnalato tra i primissimi. Bisogna tornare al giorno del cambio a Palazzo Chigi, al passaggio di campanella e all'addio di Giuseppe Conte, che ha lasciato spazio a Mario Draghi. Al giorno in cui sul red carpet nel cortile, Olivia Paladino, compagna dell'ex premier, ha indugiato a lungo prima di "concedergli" la mano. Tanto che qualcuno ha sospettato che nella coppia ormai ex presidenziale ci fosse maretta.

"Al primo posto le immagini di Conte che lascia Palazzo Chigi mano nella mano con la compagna Olivia, immagini che hanno fatto il giro del mondo. Ma ci segnalano una curiosa reazione della first lady al momento del commiato. Guardiamo...", commenta Gregio.

"Tra le balconate applaudenti il premier uscente chiama a sé l'amata consorte per condividere l'ovazione. Notato nulla? L'avvocato del popolo versione principe dello sfioro cerca invano la mano della compagna". Già, lei rifiuta di dargliela. "Dammi questa benedetta mano, altrimenti facciamo la figura dei caciottari peggio di Melania e Donald Trump". Già, proprio come loro. "Eh sì, la storia si è ripetuta. Insomma, è stato un periodo nero per Giuseppi Conte: dopo Mattarella, anche la compagna si è fatta pregare per dargli una mano", conclude tagliente Ezio Greggio.

