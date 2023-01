“LA STRISCIA DI VESPA RISCHIA DI FAR DIVENTARE L’APPROFONDIMENTO GIORNALISTICO DI RAIUNO UN GENERE” – LA DURISSIMA NOTA DELL’USIGRAI CONTRO IL NUOVO PROGRAMMA DI “BRU-NEO”, CHE DOVREBBE VEDERE LA LUCE A FINE FEBBRAIO NELLO SLOT POST-TG1 CHE FU DI ENZO BIAGI. I DUBBI SONO MOLTI, A PARTIRE DALLA CONCORRENZA INTERNA CHE FAREBBE A TG2 POST E DAMILANO, PER ARRIVARE AL RISCHIO DI PERDERE LA PUBBLICITÀ. MA LA DECISIONE È POLITICA: VESPA È IL CONSIGLIERE PIÙ ASCOLTATO DALLA MELONI E VA ACCONTENTATO. CON LA GIOIA DELLA MAGGIONI, CHE PER MOLLARE LA POLTRONA DEL TELEGIORNALE AVREBBE CHIESTO UNA SECONDA SERATA AL POSTO DI “PORTA A PORTA”

Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per “il Fatto quotidiano”

C’è una data indicativa, fine febbraio, ma non ancora un titolo. Si ragiona su 2-3 ipotesi. Parliamo del nuovo programma di Bruno Vespa, in arrivo nel giro di qualche settimana, una striscia quotidiana d’informazione subito dopo il Tg1 delle 20, dalle 20.35 alle 20.40.

Cinque minuti sul modello del Fatto di Enzo Biagi. Un impegno non da poco per il conduttore (classe 1944) che manterrà le tre seconde serate settimanali di Porta a Porta, dal martedì al giovedì.

[…] Il programma si scontrerà col Tg2 Post e con la striscia di Marco Damilano, Il cavallo e la torre, in onda alle 20.40 su Rai3 [...]. “Si lavora per costruire un bel prodotto e poi lo si depotenzia mettendogli contro un competitor, che senso ha?”, è la domanda che si fanno i vertici di Rai3.

[….] Ma qualcuno si chiede pure se ha senso piazzare una striscia d’informazione dopo il Tg1 in una delle fasce di maggiore ascolto e raccolta pubblicitaria, l’access prime time, prima di programmi come L’eredità e I soliti ignoti. La scelta, però, sembra tutta politica. Ovvero si tratterebbe di una sorta di riequilibrio verso destra chiesto dalla nuova maggioranza. Addirittura da Palazzo Chigi, sussurrano in molti.

[…] Ma c’è anche un retroscena aziendale. Monica Maggioni, direttrice del Tg1, per mollare la poltrona avrebbe chiesto una seconda serata su Rai1 al posto di Porta a porta. E in prospettiva si può immaginare Vespa cedere qualcosa sul suo programma storico in favore di Maggioni, mantenendo però la striscia quotidiana dopo il tiggì.

2. L’USIGRAI ATTACCA BRUNO VESPA: “ORMAI È DIVENTATO UN GENERE. SUBITO UN INCONTRO CON L’AZIENDA”

Marco Nepi per www.tpi.it

“Una striscia di informazione quotidiana a Bruno Vespa che già conduce, con un contratto da artista, Porta a Porta rischia di far diventare l’approfondimento giornalistico della rete ammiraglia del servizio pubblico un Genere che finirebbe per prendere il nome e i tratti dello stesso Vespa”.

L’esecutivo Usigrai (Unione sindacale giornalisti Rai) con una nota esplicita ha voluto stigmatizzare la questione dell’approfondimento informativo e le voci ormai insistenti che vorrebbero Bruno Vespa alla guida di un nuovo programma dopo la chiusura del Tg1 delle 20.

“Una Rai che affidi a un solo soggetto la conduzione di tutto l’approfondimento informativo delle fasce di maggiore ascolto di una rete, dà l’impressione di non avere altra scelta”, sottolinea la nota Usigrai, “chi guida l’azienda sa invece che tra le giornaliste e i giornalisti della Rai ci sono già le professionalità a cui attingere per diversificare l’offerta di informazione del Servizio pubblico. Nella giornata di giovedì uno spazio informativo appaltato in esterno, a partire dalla conduzione dell’ex Sky Ilaria d’Amico, è stato sospeso per i bassi ascolti”.

La nota si conclude con un monito ai vertici aziendali e la richiesta di un incontro per fare chiarezza: “Ci aspettiamo dunque che i vertici della Rai valutino in piena autonomia editoriale le scelte da fare sul fronte dell’informazione, in linea con quanto previsto dal Contratto di servizio e senza penalizzare, con sovrapposizioni di palinsesto, i Tg delle diverse reti”.

