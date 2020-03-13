GIULIANO SANGIORGI GIULIANO SANGIORGI GIULIANO SANGIORGI
“TANTO L’ARIA S’ADDA’ CAGNA’” – A ROMA GIULIANO SANGIORGI DEI NEGRAMARO IMBRACCIA LA CHITARRA E IMPROVVISA UN MINI CONCERTO DAL BALCONE DI CASA SUA - UN MODO PER SENTIRSI UNITI DALLA MUSICA IN TEMPI DI ISOLAMENTO A CAUSA DEL CORONAVIRUS - “E’ STATO COME UN ABBRACCIO, PIANGO ANCORA” - VIDEO DA BRIVIDI DI ‘QUANNO CHIOVE’ DI PINO DANIELE E ‘MERAVIGLIOSO’ DI MODUGNO-
"IL GIOCO DELLE ANTICIPAZIONI NON MI PIACE. C’E’ QUALCOSA DI TORBIDO"; "PAOLO, MA COSA DICI?" - DALLA GRUBER SCONTRO AL CALOR BIANCO TRA PAOLO MIELI E MARCO TRAVAGLIO SULLA COMUNICAZIONE DI CONTE – IL DIRETTORE DEL FATTO: "MA DI QUALE GIOCO PARLI? NON C’E’ STATA ALCUNA ANTICIPAZIONE. C’E’ STATO SOLO UN NUMERO SPROPOSITATO DI REGIONI CHE…" - VIDEO
FLASH! - IN USA I CASI SALGONO A 1.920, ALMENO 41 MORTI. E TRUMP DICHIARERÀ L'EMERGENZA NAZIONALE. LA LOUISIANA RIMANDERÀ LE PRIMARIE DEL 4 APRILE, DIVENTANDO IL PRIMO STATO A FARLO - UN FUNZIONARIO AUSTRALIANO CHE HA RECENTEMENTE INCONTRATO IL PROCURATORE GENERALE WILLIAM BARR E IVANKA TRUMP È RISULTATO POSITIVO
PIAZZA AFFARI RIMBALZA DOPO LE PAROLE DI URSULA VON DER LEYEN E CHIUDE A +7%: IN GIORNATA ERA ARRIVATA A GUADAGNARE ANCHE IL 17 DOPO LA SEDUTA PEGGIORE DELLA STORIA DI IERI (PER COLPA DELLA LAGARDE) – LO SPREAD SCENDE A 220 PUNTI POI SI ASSESTA A 240 – RALLENTA IL PETROLIO
"DANIELE RUGANI ERA IN ISOLAMENTO VOLONTARIO PRIMA DI JUVE-INTER" – PARLA LA FIDANZATA DEL DIFENSORE DELLA JUVE MICHELA PERSICO: “LUI HA GIOCATO LE SUE PARTITE, ANCHE DOMENICA, COME STABILITO, MA HA SEGUITO TUTTE LE PRECAUZIONI PRESCRITTE. IO NON SONO POSITIVA. SONO DI ALZANO LOMBARDO MA DOPO I PRIMI ALLARMI ITALIANI SUL CORONAVIRUS, NON CI SONO PIÙ ANDATA”- VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
DA POMEZIA CON ARDORE - ''SIAMO PRONTI CON IL VACCINO''. L'ITALIANA IRBM È VICINA A COLPIRE IL CORONAVIRUS E ACCORCIARE I TEMPI: ''ENTRO MAGGIO SPERIMENTEREMO SUI TOPI, A GIUGNO SULL'UOMO. MA LE AUTORITÀ REGOLATORIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI POTREBBERO DECIDERE DI ANTICIPARE I TEST PERCHÉ PREVARREBBE LA LEGGE DEL MALE MINORE. FACENDOCI SALTARE PROTOCOLLI PER PRODURLO ENTRO...'' - OLTRE ALLA DITTA DELLA PROVINCIA DI ROMA, CI SONO IL CONSORZIO ISRAELIANO E QUELLO USA: DAI CHE JE LA FAMO!