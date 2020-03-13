“TANTO L’ARIA S’ADDA’ CAGNA’” – A ROMA GIULIANO SANGIORGI DEI NEGRAMARO IMBRACCIA LA CHITARRA E IMPROVVISA UN MINI CONCERTO DAL BALCONE DI CASA SUA - UN MODO PER SENTIRSI UNITI DALLA MUSICA IN TEMPI DI ISOLAMENTO A CAUSA DEL CORONAVIRUS - “E’ STATO COME UN ABBRACCIO, PIANGO ANCORA” - VIDEO DA BRIVIDI DI ‘QUANNO CHIOVE’ DI PINO DANIELE E ‘MERAVIGLIOSO’ DI MODUGNO

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DA POMEZIA CON ARDORE - ''SIAMO PRONTI CON IL VACCINO''. L'ITALIANA IRBM È VICINA A COLPIRE IL CORONAVIRUS E ACCORCIARE I TEMPI: ''ENTRO MAGGIO SPERIMENTEREMO SUI TOPI, A GIUGNO SULL'UOMO. MA LE AUTORITÀ REGOLATORIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI POTREBBERO DECIDERE DI ANTICIPARE I TEST PERCHÉ PREVARREBBE LA LEGGE DEL MALE MINORE. FACENDOCI SALTARE PROTOCOLLI PER PRODURLO ENTRO...'' - OLTRE ALLA DITTA DELLA PROVINCIA DI ROMA, CI SONO IL CONSORZIO ISRAELIANO E QUELLO USA: DAI CHE JE LA FAMO!