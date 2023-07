LA “TATA” IN SCIOPERO – A GUIDARE LA PROTESTA DEGLI ATTORI DI HOLLYWOOD, CHE DA IERI INCROCIANO LE BRACCIA CONTRO LO STREAMING E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, C’È FRAN DRESCHER, PROTAGONISTA INDIMENTICABILE DEL TELEFILM “LA TATA”, DOVE INTERPRETAVA LA TRENTENNE DI ORIGINI CIOCIARE, FRANCESCA CACACE – IL DISCORSO TRASCINANTE A BRACCIO: “CHIEDIAMO RISPETTO, VOI NON ESISTETE SENZA DI NOI. I MILIARDARI DELLE MAJOR SONO DISGUSTOSI” – LE TESI NO-VAX, LO STUPTO SUBITO E L’IPOTESI CANDIDATURA – VIDEO

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Nella versione italiana della serie tv degli anni Novanta «La tata», Francesca Cacace è un’esuberante trentenne di origini ciociare (nell’originale si chiamava Fran Fine e aveva origini ebraiche polacche) che un giorno bussa alla porta di una casa del Queens per vendere cosmetici e si ritrova a fare la bambinaia ai tre figli di un ricco inglese, produttore di Broadway e vedovo.

L’attrice Fran Drescher, che oltre a vestire i panni di Francesca scrisse insieme all’allora marito Peter Marc Jacobson la serie piena di riferimenti alla sua vita reale che le regalò due Emmy, è oggi la presidente del sindacato Sag-Aftra, fusione della Screen actors guild e dell’American federation of television and radio artists, che rappresenta 160 mila attori del cinema e della tv da ieri in sciopero, incluse le massime celebrità di Hollywood.

Rivendicano compensi maggiori sui programmi in streaming e sono preoccupati dall’uso dell’Intelligenza artificiale. Ieri mattina la folla ha esultato a Los Angeles, quando Drescher è arrivata al picchetto davanti a Netflix, che si è poi spostato da Warner Brothers, Paramount Studios e Disney.

[…] «Chiediamo rispetto, voi non esistete senza di noi!», ha proclamato Drescher nel discorso a braccio in cui ha annunciato lo sciopero, diventato virale sui social. «Gli occhi del mondo, e soprattutto del mondo del lavoro, sono su di noi. Quello che sta accadendo a noi accade in tutti i campi», ha detto l’attrice, definendo «disgustosi» i «miliardari» delle major che «dicono di perdere soldi mentre danno centinaia di milioni ai loro amministratori delegati». E invitando i compagni a posare col pugno chiuso, ha aggiunto: «Tutti i sindacati del mondo sono con noi».

[…+ Molti vecchi fan si sono resi conto solo mentre ascoltavano la conferenza stampa che la presidente del sindacato era Francesca Cacace/Fran Fine. Allora hanno condiviso online un episodio in cui «la tata» rifiutava di partecipare a un party del datore di lavoro perché fuori c’erano i camerieri in sciopero e citava le tre regole «apprese dalla mamma»: «Mai entrare in un bagno pubblico. Mai profumarsi di muschio bianco se vai allo zoo. Mai e poi mai attraversare la linea di un picchetto».

Dietro la comicità c’è una vita di attivismo: la decisione di parlare dello stupro di cui fu vittima davanti al marito legato e costretto a guardare; l’appoggio al movimento gay dopo il divorzio da quello stesso marito che fece coming out; l’impegno per la sanità dopo essere sopravvissuta a un cancro che per otto anni i medici non avevano diagnosticato, ma anche idee controverse sul vaccino anti-Covid che ha ricevuto ma sospetta sia legato alla tecnologia 5G.

Ha accarezzato l’idea di correre per il seggio al Senato di Hillary Clinton, poi ha scelto il sindacato. Nelle fasi finali della trattativa con gli studios era in Puglia alle sfilate di Dolce&Gabbana e c’è chi l’ha accusata di «andare ai party con Kim Kardashian». Ha risposto come avrebbe fatto Cacace: «Trucco e parrucco tre ore al giorno, tacchi alti sui sanpietrini: è lavoro, non divertimento»,.

