“I TATUAGGI NON SONO PER SEMPRE…” – ELISABETTA CANALIS IN UN VIDEO SU INSTAGRAM DICE ADDIO ALLO STORICO TATTOO REALIZZATO AI TEMPI IN CUI ERA UNA VELINA DI “STRISCIA” - TANTI FAN NON HANNO GRADITO: “ERA IL TUO MARCHIO DI FABBRICA, I TATUAGGI NON SI RIMUOVONO” – “ELI” TORNA IN ITALIA? LA RAI PENSA DI AFFIDARLE UN PROGRAMMA... - FOTO+VIDEO

Da dilei.it

Elisabetta Canalis dice addio al suo tatuaggio storico su Instagram annunciando la volontà di rimuoverlo con il laser. La showgirl sarda ha condiviso un video sul suo profilo in cui si sottopone ad una seduta per eliminare il vecchio tattoo. Si tratta di una corona di rose intorno al braccio destro, realizzato per coprire la scritta “Eminem” fatta ai tempi di Striscia la Notizia.

Quando, ancora giovanissima, Elisabetta salì per la prima volta sul bancone del tg satirico, celebrò quella vittoria tatuandosi il nome del rapper sull’avambraccio. All’epoca Eminem era molto famoso ed era il simbolo di chi, arrivato da una condizione difficile, era riuscito ad ottenere successo nella vita.

Poco dopo però la Canalis si pentì della sua scelta e decise di coprire il tattoo con un altro, realizzando una sorta di bracciare di rose che girava intorno al braccio. Da allora quell’originale tatuaggio divenne uno dei simboli della showgirl. Oggi che ha 40 anni però l’ex velina sembra essersi stancata di quel disegno, tanto da considerarlo persino brutto, come ha svelato lei stessa su Instagram, documentando la seduta in cui, grazie al laser, elimina i pigmenti di colore dalla pelle.

“I tatuaggi non sono per sempre – ha scritto commentando il video -, ma se hai un amico come drpay in 3,2,1 ciao vecchio tatuaggio brutto! Decisione presa, grazie al mio drpay per avermi convinto che togliere un tatuaggio, fa meno male di quanto pensassi!”.

Tanti fan hanno commentato il post di Instagram esprimendo la grande delusione per la decisione della Canalis. “Nooo! Questo è il tuo marchio di fabbrica!” ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha spiegato: “Non si rimuovono i tatuaggi” oppure “Era parte della tua vita. Era così…tuo”.

A quanto pare però Elisabetta non ha nessuna intenzione di tornare indietro ed è molto felice di aver rimosso il tattoo. La modella, che oggi vive negli Stati Uniti insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, da sempre ha una passione per i tatuaggi, perciò non è escluso che, una volta eliminato quello vecchio, possa realizzarne uno nuovo.

Il suo preferito è senza dubbio “Pain is love”, ossia “La sofferenza è amore”, scritta realizzata per ricordare tante peripezie d’amore. Sul braccio sinistro troviamo poi la frase: “I’ll never walk alone” che vuol dire: “Non camminerò mai da sola”. Infine fra i tatuaggi preferiti di Elisabetta c’è una piccola rosa, realizzata sul polso, e un geco sul piede, identico a quello fatto dall’amica Maddalena Corvaglia.

Da www.liberoquotidiano.it

Pare che Elisabetta Canalis sia in procinto di tornare in Italia. La ragione? Un impegno televisivo, che la vedrebbe protagonista sui canali Rai e non a Mediaset. L'indiscrezione viene rilanciata da Oggi, che spiega che la showgirl sarda si starebbe preparando per la conduzione della serata dedicata ad Andrea Bocelli e alla sua fondazione no-profit, in onda a luglio su Rai 2. Ma non è finita. Sempre Viale Mazzini, per la Canalis, starebbe pensando a un secondo progetto. Ne parla sempre Oggi, su cui si legge: "Si sussurra che per la statuaria Elisabetta Canalis sia in arrivo un nuovo e importante impegno professionale sulla Tv di Stato". Mistero fitto, però, sul tipo di programma che la Rai starebbe confezionando per Elisabetta.

