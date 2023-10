“UN TEMPO AI GIORNALISTI SCOMODI SI SPARAVA. OGGI SI PREPARANO DOSSIER” – SIGFRIDO RANUCCI COMMENTA I CONTINUI ATTACCHI SUBITI DA “REPORT”: “LA CLASSE POLITICA È INSOFFERENTE ALLE DOMANDE, VORREBBE UN GIORNALISMO VETRINA E NON UNA FINESTRA APERTA SUL POTERE. NELL’ULTIMO ANNO SIAMO STATI DENUNCIATI DA GIORGETTI, DA FONTANA, DA URSO, DAI FIGLI DI LA RUSSA” – LA REPLICA A MATTEONZO (CHE, PER L'ULTIMA INCHIESTA SUI SUI RAPPORTI CON I SAUDITI, AVEVA DETTO: “PECCATO CHE LA RAI PAGHI LE SPESE LEGALI A QUESTI SIGNORI”): “IL SENATORE RENZI SAPPIA CHE NON ABBIAMO MAI PERSO UNA QUERELA” – VIDEO

Il senatore di Italia Viva Matteo Renzi aveva negato a #Report un suo potenziale coinvolgimento in qualità di mediatore tra la Fiorentina e i sauditi ma oggi emerge un messaggio che lo stesso Renzi inviò a Joe Barone...

Rivedi qui l’inchiesta di #Reporthttps://t.co/tZpSDY21N8 pic.twitter.com/GUVlgEPGcR — Report (@reportrai3) October 30, 2023

Estratto dell’articolo di Marco Grasso per “il Fatto quotidiano”

sigfrido ranucci

“L’informazione è sotto attacco. Ci troviamo di fronte a una classe politica insofferente alle domande, che vorrebbe un giornalismo vetrina e non tollera quando invece diventa una finestra aperta sul potere, come diceva Kennedy. Un tempo ai giornalisti scomodi si sparava. Oggi si tenta di delegittimarli. Con il ricorso a querele, attaccando le loro fonti, preparando dossier”.

Sigfrido Ranucci rimette in fila gli ultimi assalti subiti da Report: da Matteo Renzi che si scaglia contro le spese legali del programma pagate dai contribuenti alla vigilanza Rai che chiede conto della puntata sull’eredità di Silvio Berlusconi, passando alle varie azioni legali subite.

servizio di report sul testamento di silvio berlusconi 3

Ranucci, a che casi si riferisce?

Posso parlare di quelli che conosco e cioè quelli subiti da Report. Dopo un servizio su Renzi si sono inventati che avevamo pagato una fonte in Lussemburgo con fondi neri della Rai. Tutto falso. L’ex sindaco di Flavio Tosi ci accusò di costruire falsi dossier su di lui, ma è stato condannato per diffamazione e un risarcimento di 15mila euro.

luigi brugnaro non risponde all inviata di report

Si attaccano i giornalisti per non rispondere?

Queste strategie sono armi di distrazioni di massa. Ma quando non si risponde a un giornalista, non si risponde a tutta l’opinione pubblica. Pochi giorni fa il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si è rifiutato di rispondere a domande sulla strage di Mestre, sulla base del fatto che non voleva parlare con Report.

In che stato di salute è l’informazione?

Non è un bel momento per la libertà di stampa in Italia. Ma non è un fenomeno cominciato con il governo Meloni, va avanti così da anni. Si è persa la figura dell’editore puro, gli imprenditori che possiedono testate spesso hanno saldi legami con la politica. La fragilità economica indebolisce i cronisti, li espone alla minaccia di azioni giudiziarie.

LA RUSSA REPORT 12

Nell’ultimo anno siamo stati denunciati da Giorgetti, da Fontana, da Urso, dai figli di La Russa. Non è così normale e non è rassicurante la solerzia con cui le Procure danno corso a questo tipo di querele, mentre sembrano paralizzate sul fronte del contrasto alla corruzione e ai reati contro la pubblica amministrazione. Ma c’è un altro grande fronte di questa offensiva...

Quale?

L’attacco alle fonti e ai whistleblower. Report denunciò la truffa delle banche sui diamanti. Il risultato è stato che Bankitalia ha licenziato il funzionario che aveva denunciato anomalie, Carlo Bertini. Un altro caso è l’iniziativa giudiziaria di Matteo Renzi contro la professoressa che filmò l’incontro in autogrill con l’allora dirigente dell’intelligence Marco Mancini.

sigfrido ranucci report santanchè

Matteo Renzi, poche ore prima che andasse in onda la vostra puntata in cui si parlava dei suoi rapporti con i sauditi, ha attaccato: “Fango da Report, peccato che la Rai paghi le spese legali a questi signori”.

Il senatore Renzi può dire quello che vuole, ma non che siamo inaffidabili. Dice di non essersi mai interessato della vendita della Fiorentina, ma il dg della Fiorentina Joe Barone conferma il messaggio che abbiamo rivelato. E se poi la preoccupazione di Renzi sono le nostre spese legali, sappia che non abbiamo mai perso una querela.

Le azioni legali sono un’arma per silenziare i giornalisti?

Il tasso di querele a cui siamo abituati è un’anomalia tutta italiana. Andrebbe introdotta una legge in proposito. Chi presenta un’azione che viene giudicata temeraria dovrebbe poi pagare il 30% di quello che aveva richiesto. Sono sicuro che le querele crollerebbero. […]

sigfrido ranucci servizio di report su daniela santanche 18 novembre 2012 report l incontro renzi mancini all autogrill dimartedi