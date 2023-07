5 lug 2023 14:09

“TEMPTATION ISLAND ACCONDISCENDE A FAVORIRE I SENTIMENTI PIÙ BASSI: SENZA QUESTO NON AVREBBE UNA PRESA COSÌ IRRESISTIBILE” – ALDO GRASSO IN LODE DELL’ISOLA DELLE CORNA BY MARIA DEI FILIPPI, CAPACE DI ATTIRARE NELLA SUA RETE COPPIE DI “INDIFESI” ATTRATTI DAL MOMENTO DI CELEBRITÀ: “IL CASTING È STATO PERFETTO PERCHÉ HANNO TROVATO LE COPPIE GIUSTE PER IL DISSOLVIMENTO IN VIDEO: IL FORMAT CHIEDE AI MASCHI DI FARE I GALLETTI, ALLE FEMMINE LE VITTIME (PER ORA LA FLUIDITÀ NON FUNZIONA)…” - VIDEO