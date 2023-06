“ALLA TERZA PUNTATA DI ‘FERRAGNEZ 2’ HO CHIUSO. HO TROPPO RISPETTO DELLA MIA NOIA” – ALDO GRASSO STRONCA LA SECONDA STAGIONE DEL DOCU-REALITY SULLA VITA DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: “A DUE STAR DEL WEB SI CHIEDE L’ECCEZIONALITÀ, INVECE LA POETICA DEL ‘NOI SIAMO COME VOI’ DIVENTA INSOPPORTABILE” – NANNI DELBECCHI E LA POLEMICA SULLA FOTO IN MUTANDE DELL’INFLUENCER: “QUEL CHE LE INTERESSA È IL TRAFFICO: SE IL MESSAGGIO PRODUCE POLEMICHE È UN MESSAGGIO MILIONARIO. È FINITO IL TEMPO IN CUI TEMEVAMO DI FINIRE IN MUTANDE. ORA LE RIVENDICHIAMO…”

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/h6WRc_Pc5po" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

1. «THE FERRAGNEZ», POCA INVENTIVA E TEMPI TROPPO DILATATI

Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Alla terza puntata di «Ferragnez 2» ho chiuso: ho troppo rispetto della mia noia. Chiara Ferragni e Federico Lucia, detto Fedez, sono stati bravi a inventarsi una comunicazione (soprattutto lei), a trasformare Instagram nella loro vita, a brandizzare tutto quello che fanno e che toccano, a convertire i fan in una sorta di famiglia allargata […].

the ferragnez 2 6

Sia chiaro, nessuno risentimento per la vita regale che fanno e che esibiscono, nessuna rivendicazione sociale, nessun moralismo […]. Niente di tutto questo […]. No, solo noia. […] A due star del web si chiede l’eccezionalità, quello che le nostre vite non ci sanno dare e invece la poetica del «noi siamo come voi» diventa insopportabile: abbiamo già i nostri guai per condividere anche i vostri!

Il diverso, culminato con la famosa letterina di Chiara scritta a sé stessa e letta male a Sanremo, ce lo hanno già raccontato in diretta, quando le cose accadevano, tutto compreso. La noia televisiva nasce da due elementi fondamentali: da una mancanza d’inventiva […] e dalla dilatazione esasperata di ogni istante, come fosse un poro del viso allargato da uno specchio ingranditore.

CHIARA FERRAGNI

C’è poi un problema esistenziale […]: dall’impresa che ha compiuto, dall’esercito di followers che la seguono, dal successo ottenuto, uno si immagina che Chiara Ferragni sia una donna fuori dal comune. Perché nella serie fa di tutto per mostrarsi una indossatrice di kitsch? (Le vecchie zie avrebbero detto: quella Chiara lì manca di classe).

2. POLEMICA MUTANDA FINO ALL’ULTIMO CLIC

Estratto dell’articolo di Nanni Delbecchi per “il Fatto quotidiano”

chiara ferragni

Da alcuni giorni si discute del fatto che Chiara Ferragni si è fotografata in mutande su Instagram, e della critica mossale da Giulia, una sua follower undicenne. Non chiediamoci che paese è quel paese che si interroga e strologa su un selfie di Chiara Ferragni […] e concentriamoci sulla querelle.

La giovane follower accusa la navigata influencer di avere lanciato “un messaggio sbagliato”; al contrario la navigata influencer rivendica il suo “messaggio di libertà”. […]

Quale profondo messaggio avrà voluto lanciare Ferragni lanciando nell’universo la sua immagine in mutande? Che il re è nudo e la regina dei social pure? Che si può fare a meno dell’armocromista? Lo slip è il messaggio? Il bello della ceretta? Noi da soli fatichiamo a comprenderlo, […] Però di una cosa siamo convinti, che Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale di genio.

the ferragnez 2 7

Quel che le interessa è il traffico, il flusso di clic: se il messaggio produce polemiche, contropolemiche, commenti più o meno autorevoli sulla stampa, summit di opinionisti nei talk show, vuol dire che è un messaggio milionario. E non solo. Se esponi il tuo corpo in vetrina e lo trasformi in merce, non hai più nemmeno bisogno di reclamizzare la borsa di Prada, ti bastano le tue mutande.

Casomai, […] si potrebbe obiettare qualcosa sul piano dell’eleganza; fotografarsi in mutande, entrare in polemica con una ragazzina di 11 anni a cui poi […] Instagram ha chiuso il profilo… L’eleganza, la classe sembrerebbero un’altra cosa. Ma tra le conquiste di questi anni di pixel dominati da una sola, grande ossessione – il corpo –, c’è la ridefinizione delle categorie estetiche. È finito il tempo in cui temevamo di finire in mutande. Ora le rivendichiamo.

