Anita Nurzia per "www.comingsoon.it"

Animi infuocati questa mattina nella Casa del Grande Fratello Vip. Aldo Montano e Alex Belli hanno proseguito la discussione di ieri e si è quasi sfiorata una rissa. Tutto è nato da un confessionale mostrato ieri allo schermidore toscano nel quale Alex Belli, durante la festa di Halloween, ha insinuato che Montano non fosse del tutto trasparente con lui.

Un gesto che Aldo ha criticato duramente perché si aspettava che Alex ne parlasse prima con lui che con chiunque altro, in nome, soprattutto, del legame che hanno instaurato nella Casa.

La discussione come è detto è continuata questa mattina e fra i due i toni sono stati accesissimi. Aldo si è avvicinato ad Alex strattonandolo e insultandolo: "E’ inutile che ascolti quel ca**o di ragazzino lì, che vuole metterci uno contro l’altro.

Tu mi hai attaccato stamattina dandomi un ceffone", ha esclamato l'attore cercando inutilmente un chiarimento con Aldo che non ha proprio digerito i comportamenti di Alex: "Io sono venuto qui portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così. Mi prendi, mi chiami e mi fai “Aldo, ho da risolvere una cosa“. Non vai in confessionale a fare la suora, a inginocchiarsi, grande, grosso e cogli*ne. Non me le fai vedere in confessionale le cose. L’amicizia, i moschettieri che hai montato era una farsa".

