Una critica sociale al mondo della musica e ai fenomeni del pop. Un racconto forte e disinibito sulla forza della persuasione. Una storia pungente che prende di mira i social e tutto ciò che ruoto attorno ai network. Erano ottime le premesse di The Idol, produzione americana in onda dal 4 giugno sulla rete della HBO e dal 12 su Sky e Now, eppure già dal secondo episodio la serie ha mostrato tutte le sue criticità e il castello di carta ha cominciato a traballare.

[…] Quella che doveva essere la promessa dell’anno, in poco tempo si è trasformata in un proverbiale flop e lo si nota anche dagli ascolti per nulla esaltanti, poco esigui per il network della HBO tanto da non giustificare un possibile rinnovo per The Idol.

[…] Alla luce dei cinque episodi che compongono la prima (e unica) stagione della serie c’è da capire cosa non ha funzionato, e comprendere come un network americano così stimato abbia permesso di far arrivare in tv una serie del genere […]

Ascesa e discesa di una pop star

Quella che poteva essere una storia d’impatto e che avrebbe potuto raccontare – per davvero – il lato oscuro dell’industria musicale tra sessismo e Metoo, alla fine si è trasformata in un nulla di fatto. […] non c’è una narrazione incisiva e un buon approfondimento dei personaggi. La storia prosegue con sciattezza, inanellando un episodio delirante dopo l’altro senza un vero filo logico.

[…] il personaggio di Tedros, così caricaturale che, invece di sedurre il pubblico, innesca l’effetto contrario. […] The Idol è stata una vera occasione sprecata, eppure dopo un buon primo episodio ha fatto seguito uno sviluppo sciatto e per nulla esaltante.

Una serie senza infamia e senza lode

Come si può intuire, The Idol è una serie che ha enormi problemi sia dal punto di vista narratologico che di regia ma anche di montaggio (l’episodio 4 è stato a dir poco delirante). […] ogni buona intenzione si perdono in una storia confusa, raffazzonata e di scarso appeal. […]

Oltre al sesso c’è (molto) di più

[…] The Idol cavalca quell’onda e "impreziosisce" la narrazione con scene forti, piccanti ma per nulla erotiche solo per il fatto di far parlare di sé. C’è lo scandalo ed è giusto gridare alla censura, ma anche questo effetto crea una risposta contraria alle aspettative.

[…] alla luce dei commenti negativi che sono apparsi sui social dopo l’ultimo episodio andato in onda. Si parla di "peggior finale per una serie tv" e, a dirla tutta, le critiche non sono poi così menzognere.

