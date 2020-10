‘’ALLA FINE SI È DOVUTO RICORRERE AL LOCKDOWN, MISURA DI CIECA DISPERAZIONE” – PAROLA DEL CONSULENTE DEL GOVERNO WALTER RICCIARDI IN UN ARTICOLO SCIENTIFICO DEL 2 APRILE 2020 CITATO DALL’OMS IL 13 MAGGIO, POI SPARITO NELLE SUCCESSIVE 24 ORE - SECONDO RICCIARDI, ‘’CIECA NEL SENSO DI ESTREMA: NON ESSENDO RIUSCITI A CONTENERE IL VIRUS ATTRAVERSO QUELLE MISURE DI CONTENIMENTO, ABBIAMO DOVUTO FAR RICORSO ALLE MISURE DI MITIGAZIONE: NON SI POTEVA FAR ALTRO”