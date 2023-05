CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO 2023 A ROMA

Ivan Rota per Dagospia

Una folla di “artisti” (Come li chiama, ancora alla vecchia maniera, la conduttrice Ambra Angiolini) sconosciuti ai più (soprattutto nella parte pomeridiana dell'evento) e artisti stonati. "Ma i cantanti veri quando arrivano?", si leggeva in uno dei tweet pubblicati sui social durante la diretta trasmessa da Rai3. Ambra, dopo ci ha regalato un pippone sulla disparità di genere nei salari.

Alcuni convinti, altri banali, i messaggi lanciati dagli “artisti” sul palco: I Baustelle hanno pontificato che "ogni essere umano deve potersi avvalere del diritto di non essere perfetto". . Il cantante Aiello ha rivendicato “il diritto all’ informazione sessuale”. Sintetizza un internauta: “: "Ho già sentito due stronzate di fila... L'invito all'amore carnale di Aiello e lo zuppone tra vocali e pay gap declamato da Ambra". E nel frattempo il diluvio universale a compromettere sempre più le corde vocali dei cantanti.

Un bel momento su Rai Tre a Che Tempo che Fa dove Fabio Fazio ha ospitato Pupi Avati e la ritrovata Edwige Fenech a presentare il film La quattordicesima domenica del tempo ordinario. L’ attrice, famosa anche per le sue docce sexy ( e nel film c’è un omaggio che non riveliamo), ha pianto per la commozione: “Aspettavo di fare un ruolo del genere e di lavorare con un grande Maestro come Pupi da tanti anni. Erano sette anni che avevo chiuso con il cinema. Questo ruolo, questo film, questa storia mi ha permesso di sognare di nuovo di poter fare qualcosa di particolare e di straordinario per me”. E pensa a nuovi lavori.

Ormai è l’ex Suor Cristina, la piú tartassata all’Isola dei Famosi: "Ma te un fidanzato non lo vuoi?”, le ha chiesto Paolo Noise. E poi, un po’ cafone: "Ti piacciono le donne o gli uomini?” “Ma fisicamente ti devi sfogare, il corpo lo richiede" ha proseguito Marco Mazzoli. Lei non ha fatto un “plissé” e ha risposto: "No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile... Sfogarsi? Dov'è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no.”

Come due gatti in tangenziale:

Claudia Motta In una sessione di pesca presso la scogliera é stata vittima di un imprevisto causa una scivolata, costringendola a lasciare temporaneamente l'Isola per effettuare alcune verifiche mediche. Inoltre Marco Predolin , solo sull’Isola di Sant'Elena, è costretto a lasciare temporaneamente l'Isola per alcuni problemi non meglio specificati. E nelle scorse ore la Caldonazzo ha avuto un mancamento.

A chi le dice che la vedrebbe bene come opinionista all’Isola dei Famosi, Karina Cascella risponde: “Non ci penso più, ti dico la verità. Hanno tutti i loro meccanismi, lavorano sempre gli stessi. Nulla contro di loro, per carità. Alcuni di loro mi stanno anche simpatici. Però sempre le stesse facce, cioè non danno mai opportunità ad altri e piuttosto mettono persone che non sanno ricoprire quel ruolo, ma non cambiano. Mummie, riesumano cadaveri, il solito insomma.”

Stando ad alcune voci di corridoio , la conduttrice Ilary Blasi, che ha condotto l’Isola dei Famosi per molte edizioni, ha guadagnato circa 300.000 euro per ogni edizione del programma. Ogni naufrago, invece, riceve tra i 5000 e i 10.000 euro a settimana. I personaggi più famosi guadagnerebbero cifre ancora più alte.

Su un gruppo Facebook dedicato a Uomini e Donne (che non ha niente a che fare con la redazione) qualcuno ha pubblicato tre foto in cui si vedono Cecchi Paone e il fidanzatino che si abbracciano e questo ha scatenato diversi “webeti”: “Vergognatevi di fronte ai bambini che guardano a casa vostra fate quello che volete”. “In Italia ormai dove per i ben pensanti la libertà di dimostrare tutto questo viene considerata normale e facente parte della modernità e del progresso. Anni fa l’anziano in foto sarebbe stato definito più precisamente viscido”. “Questo Simone Antolini e il Cecchi Paone dovrebbero farlo tra le mura e non così in pubblico”.

