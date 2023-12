15 dic 2023 18:03

“TI SQUAGLIO NELL’ACIDO” – NUOVE MINACCE PER VITTORIO BRUMOTTI. L’INVIATO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” HA RISCHIATO DI ESSERE LINCIATO DURANTE UN SERVIZIO SULLO SPACCIO DI DROGA NEL QUARTIERE PONTICELLI DI NAPOLI: “SEI UNO SPORCO INFAME. UN UOMO DI MERDA! DEVI CAMMINARE TUTTA LA VITA CON LA PAURA! - “TI UCCIDO. MA NON COME I PALERMITANI CHE TI DANNO LE BOTTE E NON TI FANNO NIENTE”