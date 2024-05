“TIZIANO FERRO PESAVA 111 CHILI. DOVEVA DIMAGRIRE, A VENT'ANNI NON POTEVA PESARE COSÌ TANTO, ERA UNA SITUAZIONE MALATA” – ALBERTO SALERNO, MARITO DI MARA MAIONCHI, DICE LA SUA IN MERITO ALLE ALLUSIONI SULLE PRESSIONI FATTE DA LUI E DALLA MOGLIE AL CANTANTE, A INIZIO CARRIERA: “NOI LO ABBIAMO COSTRETTO A NON FARE COMING OUT? NON È VERO, GLI ABBIAMO CHIESTO SE FOSSE GAY, MA LUI CI DISSE DI NO..."

Giulia Sorrentino per www.mowmag.com

mara maionchi alberto salerno

L’ospitata di Mara Maionchi a Belve da Francesca Fagnani ha fatto scoppiare vecchi rancori con Tiziano Ferro, del quale è stata produttrice a inizio carriera. Nell'intervista, infatti, la Maionchi aveva definito “ingrato” il cantante perché, a suo dire, sarebbe stato tra gli artisti che meno le hanno riconosciuto meriti nel suo successo professionale. Un’accusa a cui però Tiziano Ferro ha immediatamente risposto, prima tramite delle storie Instagram dicendo:

“Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasione quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Che peccato, che tristezza”. E poi condividendo un articolo di MOW in sua difesa. Ma è vero quello che ha raccontato Tiziano Ferro? È vero che non volevano fagli fare coming out (tradotto: dire di essere gay) e che lo abbiamo obbligato a perdere peso?

tiziano ferro 8

Lo abbiamo chiesto direttamente ad Alberto Salerno, storico produttore discografico che con la moglie Mara Maionchi ha seguito diversi artisti, tra cui proprio Tiziano Ferro nel periodo dell'esplosione dell'album Rosso Relativo.

Alberto Salerno, ha letto la polemica con Tiziano Ferro dopo l'ospitata di Mara Maionchi a Belve?

Quello che Mara intendeva non era che Tiziano non ci avesse mai ringraziato, perché quello lo ha fatto, ma una telefonata una volta ogni morte di papa uno potrebbe anche farla per sapere almeno come stai.

mara maionchi alberto salerno

Poteva essere un rapporto che non finiva nel nulla assoluto, ma questa cosa non è mai successa. Questo voleva dire Mara. Quando si sono chiusi i rapporti non si sono mai più sentiti neanche una volta, ma si può mantenere un rapporto amichevole anche senza per forza dover lavorare insieme.

Ma è vero che voi lo avete costretto a non fare coming out sulla sua omosessualità?

Lui può dire quello che vuole ma non è assolutamente vero, anzi. Se proprio ve la devo dire tutta, noi lo avevamo invitato a raccontare quelli che potevano essere i suoi sentimenti, perché noi ci rendiamo conto di certe situazioni e siamo sempre stati abituati.

tiziano ferro - post instagram per natale

Sarebbe stata una forzatura al nostro modo di pensare dirgli una cosa del genere, perché uno deve essere libero di sentirsi e di dire quello che vuole. Ma ricordiamoci anche che nei primi anni del 2000 non era così facile fare coming out e noi abbiamo sempre tentato di proteggerlo. Tant'è che lui ha fatto coming out anni dopo.

Quindi non lo avete mai ostacolato?

Gli abbiamo persino chiesto se lui avesse delle inclinazioni di quel tipo, ma lui ci disse di no e ci negò questa cosa, per cui è andata esattamente al contrario rispetto a quanto racconta lui. Lo abbiamo agevolato in tutto e non capisco come faccia a dire una cosa del genere, è una vera e propria bugia.

Ma poi in un rapporto artistico come fai a prescindere dal rapporto umano? Quest'ultimo è indispensabile e prevede anche e soprattutto comprensione, per cui io non mi sarei mai permesso di dire a un essere umano, anche se non lavorava con me, di non dire una cosa del genere.

mara maionchi alberto salerno

E sul fatto che dovesse dimagrire è vero che lo avete spinto a farlo?

Sì, pesava 111 chili e gli ho detto che doveva dimagrire perché a vent'anni non poteva pesare così tanto, era una situazione malata. Noi lo abbiamo portato anche da un dietologo, un professore di primo livello che lo ha aiutato e poi lui si è messo anche a dieta. Al di là del lavoro era una cosa che lui doveva fare per sé stesso e pesare 111 chili non andava bene, io l'ho fatto per la sua salute.

Quindi non c'è stata alcuna pressione?

Gli ho detto chiaramente che se lui voleva vivere e anche lavorare in modo più sereno doveva dimagrire. Stiamo sempre parlando dei primi anni del 2000: oggi BigMama se lo può permettere, ma sono passati 23 anni e la società è molto mutata.

alberto salerno e mara maionchi 2

Noi il problema gliel'abbiamo posto, ma gliel'abbiamo posto soprattutto come una questione di salute. Tant'è che lui a questa cosa ha dedicato anche un disco, il secondo che ha fatto, per cui penso che fosse contento di quello che abbiamo fatto per lui.

Come è stato Tiziano con voi nel vostro rapporto professionale?

È sempre stato corretto e non si è mai montato la testa, lui si è sempre comportato bene. A un certo punto lui ha deciso di non rinnovare il contratto ed era liberissimo di farlo, e non nego che ci sia dispiaciuto come dispiace sempre quando ci si separa da un lavoro che noi ritenevamo di aver fatto bene.

ALBERTO SALERNO - MARA MAIONCHI

È ovvio che quando si lavora insieme ci sono anche dei litigi ma questo fa parte delle regole del gioco, ma lui sotto questo aspetto si è sempre comportato benissimo. Siamo andati d'accordo fino alla fine e non riesco a capire che cosa sia successo adesso e perché dica queste cose. […]