Ospite della puntata di "Ciao Maschio" in onda sabato 15 aprile in seconda serata su Rai1 è stato il giovane Tommaso Stanzani. L'ex ballerino di Amici, che ha cavalcato il suo sogno di entrare nel mondo della danza grazie alla scuola di Maria De Filippi, è stato per un certo periodo il compagno di Tommaso Zorzi. I due sono stati insieme per circa due anni, la loro relazione si è conclusa, ma tuttora sono in buoni rapporti, come ha raccontato nel salotto di Nunzia De Girolamo, riservando parole cariche d'affetto al noto influencer.

La conduttrice, presentando il suo ospite, si sofferma a parlare del fatto che sebbene sia stato fidanzato con Tommaso Zorzi per un lungo periodo e i due si siano lasciati, il ballerino è stato beccato alla festa di compleanno dell'influencer, che ha compiuto 28 anni lo scorso 2 aprile. Stanzani, quindi, spiega che la sua presenza ai festeggiamenti rientra in un'ottica precisa, quella di due persone che si sono volute e si vogliono ancora bene:

Non c'è mai stato quel distacco di non ti parlo mai più, stai lontano da me no, io penso che l'amicizia quando finisce una relazione può rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, certo l'amore è cambiato, come penso sia lo stesso per lui. Lui di sicuro rimarrà una persona importante per me, non voglio perderla sotto questo punto di vista. Poi, ovvio, le cose finiscono

