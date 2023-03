“TORNARE IN RAI? MAI DIRE MAI…” – A "NON È L’ARENA”, MASSIMO GILETTI VIENE STUZZICATO DA ENRICO MENTANA SULLE VOCI SUL SUO POSSIBILE RITORNO NELLA TV PUBBLICA: “NON HO MAI VISTO UN DIRETTORE DEL TG1 IN URTO CON PALAZZO CHIGI, GLI EDITORI DELLA RAI SONO I PARTITI, È INUTILE FAR FINTA DI NON SAPERE” – IL BOTTA E RISPOSTA AL VETRIOLO: GILETTI PROVA A SFOTTERE IL DIRETTORE DEL TG LA7 (COMPAGNO DI FRANCESCA FAGNANI) CHIEDENDO: “CHE BELVA SI SENTE?”. MA MENTANA RISPONDE ALLUDENDO ALLA RELAZIONE TRA GILETTI E SOFIA GOGGIA: “COME UNA GRANDE AZZURRA…” - VIDEO!

Siparietto rosa tra Massimo Giletti e Enrico Mentana: il conduttore del talk di La7 “Non è l’Arena” stuzzica, il direttore del Tg La7 allude. […]

“Ti voglio far vedere uno scatto… sai noi ogni tanto facciamo inchieste… Prendo spunto da questa immagine per chiederti che belva ti senti?” ha detto Giletti trattenendo a fatica una risata. Chiaro il collegamento con il programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana da 10 anni.

Il direttore non si è fatto cogliere di sorpresa, anzi ha messo all’angolo l’amico: “Come una grande azzurra che scende dalle nevi...”, “Una valanga… ma quella non è una belva...” ha replicato Giletti con un sorriso imbarazzato a causa del sottinteso malizioso e mirato di Enrico Mentana alla campionessa di sci Sofia Goggia. Una sorta di conferma indiretta alle indiscrezioni molto insistenti su una storia d’amore tra l'atleta e il giornalista torinese.

Lo sketch tra i due giornalisti è andato avanti in punta di fioretto: “Non è una belva? Beh quando aggredisce la pista…” ha ironizzato Mentana e Giletti sempre più in difficoltà e paonazzo in volto: “Non cambiare target… va beh… che bestia è…. Che belva è Francesca Fagnani?”, “Sono assolutamente fatti miei. Posso dirlo ufficialmente e sei la prima persona a cui lo dico: sono fatti miei” […]

Si è parlato anche della Rai a Non è l'Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. A un certo punto il conduttore si è rivolto al suo ospite, Enrico Mentana, dicendo: "Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura, alla domanda: via i partiti dalla Rai?, dice 'è più facile trovare vita su Marte'. Noi siamo fuori no? Però abbiamo comunque un occhio...".

A quel punto però il direttore del TgLa7 lo ha interrotto e sorridendo gli ha chiesto: "Ci restiamo?". Il riferimento è probabilmente alle voci di un eventuale passaggio di Giletti nella tv di Stato. Un po' imbarazzato, allora, il conduttore ha risposto: "Dipende, mai dire mai, io da sempre dico quello".

Poi il discorso è tornato sul servizio pubblico: "Il problema della Rai - ha spiegato Mentana - è che gli editori della Rai sono i partiti, com'è possibile liberare la Rai dai partiti se sono loro gli editori? È come dire: facciamo Mediaset senza Berlusconi o La7 senza Cairo, ma è possibile? La Rai ha come editori i partiti, è inutile far finta di non sapere". E ancora: "Io sono entrato al Tg1 nel 1980, non ho mai visto un direttore del Tg1 in urto con Palazzo Chigi... Poi ognuno ha diritto alle sue sintonie, alla sua storia, al suo background".

