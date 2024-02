Renato Franco per il "Corriere della Sera" - Estratti

ANTONELLA CLERICI-ALESSANDRO CATTELAN

Perché no? Antonella Clerici risponde divertita a Fiorello che — sprezzante del pericolo — la videochiama alle 7 del mattino e le spara subito la domanda diretta: accetteresti di condurre il prossimo Festival? Lei nonostante l’ora ha la battuta pronta: «Con un amico come te, forse». Poi diventa seria: «Ho fatto la mia carriera, non ho niente da perdere; anche se un Festival dovesse andare male non sarebbe la fine del mondo. Comunque io tiferei per una donna».

(...)

Una volta incassato il «no» definitivo di Amadeus (difficile che possa cambiare idea, più facile che nella prossima primavera faccia uno show con Fiorello) si apriranno davvero i giochi. Bonolis è un’opzione senz’altro valida che in Rai però potrebbe trovare riscontri tiepidi; la dirigenza espressione del governo farebbe fatica a far passare la scelta «antisovranista» di un personaggio esterno alla Rai: perché pescare a Mediaset e «svendere» alla concorrenza il Festival? Quindi più semplice guardare in casa, dove i nomi in grado di reggere l’urto non sono molti. Tre. I soliti noti. Clerici appunto.

ANTONELLA CLERICI ANTONIO CASSANO A SANREMO 2010

Conti e Carlucci. Fine. Sono loro che hanno in mano le chiavi del prime time della tv di Stato e intorno non sono cresciuti volti nuovi.

Fiorello per la verità un’idea ce l’avrebbe: «Io ti vedo bene con Alessandro Cattelan». E Antonella Clerici si è dimostrata possibilista: «Può essere, io adoro Alessandro, siamo amici, penso sia giusto lanciare i giovani». Un ticket che potrebbe avere un senso: il volto noto e trasversale, con quello che deve ancora allargare il suo spettro a una cifra più nazionalpopolare (sempre che lo voglia fare).

ANTONELLA CLERICI ANTONIO CASSANO A SANREMO 2010

Ipotesi suggestiva. Ma non la sola. Sono 14 anni che una donna non conduce Sanremo e l’ultima fu proprio Antonella Clerici. Sarebbe ora di azzerare questa statistica, come è successo tra i vincitori del Festival dove sono passati 10 anni tra la vittoria di Arisa e quella di Angelina Mango: in mezzo solo uomini. Per questo la conduttrice ha detto che fa il tifo per una donna. Il passo ulteriore, per mettere in piedi un’operazione di impatto, potrebbe essere quello di affiancare ad Antonella Clerici cinque donne del mondo dello spettacolo, del resto questo ultimo Festival ha mostrato tutta la bravura di Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

the voice kids antonella clerici

Si parlerebbe di Festival rosa — espressione terrificante — ma sarebbe comunque un segnale finalmente contemporaneo. Antonella Clerici saprebbe a cosa va incontro, sa qual è il peso maggiore da sopportare al Festival di Sanremo: «La pressione mediatica», aveva detto qualche tempo fa. «Sai che tutta Italia ti sta guardando e giudicando, anche se hai un bruscolino nell’occhio. Ho fatto programmi più complicati, ma al Festival sei al centro del mondo». Il suo fu un successo, eppure nessuno voleva farlo con lei: «Perché dopo il Festival di Bonolis che aveva avuto un risultato clamoroso, nessuno credeva in me. So di un cantante di cui non dirò mai il nome che disse che io sapevo troppo di sugo, non capendo che proprio quella era la mia forza...». Corsi e ricorsi, chissà.

CLERICI

Estratti da https://www.today.it

(…) Antonella Clerici ha poi raccontato un retroscena dal suo Sanremo, quello del 2010, condotto da sola.

"Ho fatto la conduzione da sola perché nessuno voleva farlo con me. E' andata così. A un certo punto Lucio Presta mi ha detto: 'Nessuno vuole farlo con te'. Nessuno ci credeva. Venivo dopo Bonolis, che era stato un anno straordinario. Mi ha chiesto: 'Te la senti?'. 'Sì, me la sento'".

Incalzata dal conduttore, Antonella Clerici però non ha voluto fare i nomi del colleghi che le hanno detto no.

