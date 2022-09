Da mowmag.com

Altro che stracci. Tra Totti e Ilary volano Rolex e Vuitton. Scaramucce da asilo Mariuccia di due che spingono a chi la spara più grossa. Come dimostra l'intervista concessa dal Pupone al Corriere della Sera, in cui punta il dito contro l'ormai ex moglie, forse sollecitato dal suo avvocato difensore, Anna Maria Bernardini De Pace, non nuova a questo genere di offensive.

Quindi l'ex Capitano prende parola e fornisce la sua versione dei fatti, sostenendo di essere stato tradito per primo, più altre squisite recriminazioni che ricostruiscono le tappe della crisi, iniziata - a suo dire - già nel 2016 (ma di cui non fa cenno nell' autobiografia), e a cui la Blasi replica per mezzo del suo avvocato, sempre per tutelare i figli, nevvero, con la promessa che quando e se parlerà - si presuppone nel comodo salotto dell'amica Silvia Toffanin a "Verissimo" - potrebbe spararle più grosse di lui.

“Ilary ha visto cose, in questi ultimi anni, che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”. Insomma c'eravamo tanto amati, ma adesso è guerra aperta e senza condizioni. Una bagarre che monta anche sui social, aizzata nel frattempo da altri commentatori, in primis Fabrizio Corona, che più volte ha sollevato dubbi sull'autenticità della coppia, a partire da quel presunto tradimento del campione giallorosso con Flavia Vento a poche settimane dalle nozze (anno 2015).

Ma perché un tradimento, al giorno d'oggi, fa ancora così tanto scalpore, generando un vero e proprio terremoto mediatico? A tal proposito abbiamo interpellato il re del sesso Rocco Siffredi, che ci fornisce una sua chiave di lettura sulla vicenda. “Se ami e non perdoni una scappatella, vuol dire che l'orgoglio ha vinto sull'intelligenza”.

Orgoglio di lei, sostiene l'ex pornodivo, mentre vanta anche una stretta conoscenza con il calciatore, “sincero e sensibile”, in netta contrapposizione con la personalità di lei, definita senza tanti giri di parole “una calcolatrice”.

Di più, il Rocco nazionale se la prende anche con Fabrizio Corona, che interviene sulla questione “in cerca di scoop. Totti è ancora innamorato. Non dicesse cazzate”. Poi invita i due ex a riaccendere la fiammella sopita con altri escamotage, come uno scambio di coppia, e rilancia sulle presunte nuove fiamme di entrambi: “facsimile dei partner originali”. Infine aggiunge una rilevazione scottante che lo riguarda personalmente. Quando una nota donna dello spettacolo gli propose di tradire il compagno con lui…

Rocco Siffredi come commenta le parole del Capitano su Ilary: “Mi ha tradito prima lei...".

Da amico di Francesco, che ho sempre definito “l’unico calciatore che poteva fare il mio lavoro”, so che è una persona estremamente sincera. Il suo è stato un atto di coraggio e amore.

Amore?

Sì, nei confronti della moglie, si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia.

Cosa consiglia al Pupone?

In verità consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip.

Quasi una soap…

Esatto, una soap fantastica, della coppia più amata che ha rivelato come anche le favole finiscano. Ma ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, e a Ilary, perché temo si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa.

Perché le corna creano ancora scandalo?

Me lo chiedo anche io, è surreale, qualcosa che dovrebbe essere sorpassato. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…

Da parte di chi?

Da parte di lei, al mille per mille. Conosco Francesco, lo ripeto, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice.

Intanto Fabrizio Corona sostiene che i due si tradiscono da sempre, e di più che non si sono mai amati…

Ma non scherziamo, non fai tre figli con una persona che non ami. D'altra parte Corona non sa nemmeno cos’è l’amore, non dicesse cazzate. Poi lui vive di scandali, non a caso è ancora più calcolatore di Ilary.

Ma i tradimenti attentano al bene della famiglia sì o no?

No, è sempre ignoranza. Piuttosto l’educazione andrebbe fatta a priori, per quanto concerne il possesso. Perché nemmeno col matrimonio possiamo credere di “possedere” qualcuno per sempre. Purtroppo questo sentore fasullo “spiega” anche la violenza che spesso si verifica quando una donna decide di non amare più. Le cose possono nascere e finire, non siamo più nella vecchia Sicilia, le corna non le lavi mica con l’onore. Sottolineo quindi il coraggio di Totti nel professarsi cornuto”.

Nel sottotesto l’ha fatto però…

Sinceramente? Forse era meglio evitare quell'intervista, invece di dar credito alla linea d’attacco del suo avvocato (Anna Maria Bernardini De Pace, nda), perché pur in buona fede può essere frainteso e trasformarsi in un grande autogol.

Ma Siffredi tradisce?

Non voglio giustificarmi … sì ho tradito, e ho avuto anche momenti di dipendenza dal sesso. Ma non è per il tradimento che finisce un matrimonio, lo ripeto, io e mia moglie stiamo insieme da quasi trent’anni. La scappatella è solamente un’avvisaglia, piuttosto cerchiamo di capire perché è successo, se per mancanza di passione, di stimolo, e facendo magari tutt’altro, come “divertirsi” insieme con altre persone.

Quindi avrebbe consigliato uno scambio di coppia a Totti e la Blasi?

Tutta la vita, sarebbero stati felici e contenti.

Invece che pensa di Noemi Bocchi? Assomiglia molto a Ilary…

A tal proposito, commentiamo anche il personal trainer con cui lei avrebbe una relazione (Cristiano Iovino, nda)? È la brutta copia di Francesco, quindi ambedue cercano i facsimile dei loro partner, ma tornassero all’originale!

Ma è mai capitato che una donna o uomo di spettacolo volesse tradire il proprio partner con lei?

Sì, come no, più da parte degli uomini devo dire. Allora mi sono fatto una risata, significa che c’è stima anche da parte del mondo dello spettacolo. In fondo abbiamo lavorato “duro”, no?

Adesso ci vuole un nome…

Posso dire che una di loro è diventata famosa perché è stata la compagna di un attore di Hollywood…

Elisabetta Canalis?

Eeehhh..

