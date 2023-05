“TOTTI RISPETTI GLI ACCORDI” – ILARY E SILVIA BLASI FURIOSE DOPO L’ORDINANZA CHE IMPONE ALLE DUE SORELLE DI LASCIARE ENTRO IL 30 GIUGNO IL CENTRO SPORTIVO DELLA LONGARINA – LA SORELLA DELLA CONDUTTRICE: “MI SENTO TRADITA. C’ERA UN’INTESA CON FRANCESCO SUI DEBITI” - IL "PUPONE" PRETENDE LE CHIAVI DEL SUO CENTRO SPORTIVO E 170MILA EURO DI CANONI DA PARTE DI SILVIA MATURATI DURANTE LA PANDEMIA. LEI REPLICA CHE…

Estratto dell'articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

francesco totti e ilary blasi vignetta by macondo

È difficile, difficilissimo che Silvia Blasi lasci le chiavi della Longarina al suo proprietario, Francesco Totti. È più probabile che la sorella della conduttrice, il 30 giugno, incroci le braccia e dichiari una nuova guerra legale al famoso cognato rimanendo “barricata” nel centro sportivo di Ostia.

Ormai la separazione tra Francesco e Ilary è deflagrata e sta coinvolgendo tutti i familiari dell’ex coppia. In ballo, questa volta, ci sono debiti a cinque zeri ( che rivendica il calciatore) e accordi non mantenuti ( come sostiene Silvia Blasi).

Anche in questo caso, come nella causa di separazione, i due contendenti non sono riusciti a trovare una soluzione pacifica, per questo motivo sarà il giudice a decidere torti e ragioni.

TOTTI ILARY SILVIA BLASI

Ma ecco la storia, così come la stanno documentando i legali nel processo. Totti e Blasi, quando i due erano ancora una coppia che si amava, avevano siglato un patto: l’ex calciatore durante i due anni di pandemia aveva deciso di sollevare l’Asd Longarina — la società di Silvia Blasi — dal pagamento dei canoni alla Srl Longarina, la società proprietaria del centro sportivo che fa capo all’ex stella della Roma. Il calciatore, però, successivamente avrebbe cambiato idea. La nuova decisione di Francesco Totti arriva all’indomani della separazione dalla moglie.

Francesco Totti Ilary Blasi divorzio alla romana by Macondo

In estrema sintesi il campione del mondo, a metà luglio dello scorso anno, pretende le chiavi del suo centro sportivo e 170mila euro di canoni da parte di Silvia maturati durante la pandemia. La cognata, però, rimane sulle sue posizioni e comunica al giocatore che il debito non esiste in virtù di un famoso accordo siglato tra il numero 10 e la moglie.

La situazione, però degenera, i cognati non si parlano più. Anche in questo caso scendono in campo gli avvocati, Antonio Conte per Totti e Giuseppe Natale per Silvia Blasi. E così nei prossimi giorni all’asd Longarina dovrebbe essere recapitata un’ordinanza di rilascio del centro sportivo. Il condizionale è d’obbligo perché in realtà alla sorella della presentatrice ancora non è stato notificato niente, perciò resta un mistero come l’entourage di Totti ne sia venuto a conoscenza.

totti ilary blasi

Ad ogni modo si tratta di un’ordinanza provvisoria che Silvia Blasi ha tutta l’intenzione di impugnare di fronte al giudice. Per lei la faccenda è chiara: il cognato può anche riprendersi il centro sportivo ma non accampi pretese sugli eventuali 170mila euro. Anche perché una società del capitano, Totti soccer school, ha maturato debiti per quasi 50mila euro con l’Asd Longarina di Silvia.

La sorella della conduttrice, che nella guerra coniugale sarebbe voluta rimanere mera spettatrice, si sente suo malgrado tirata in ballo. Da quanto prodotto a processo si sentirebbe “ tradita” dall’illustre cognato:...

totti silvia blasi e il marito

Francesco Totti Ilary Blasi duellanti by Macondo