marco molendini foto di bacco

Marco Molendini per Dagospia

Confesso: ho letto l'articolo dell'amico Ernesto Assante su Repubblica (ripreso da Dagospia) sui Maneskin e sono perplesso.

Trasformare in vittima di una campagna denigratoria la band più pompata dai tempi di Volare e Modugno mi sembra quantomeno esagerato.

VICTORIA DE ANGELIS NEL VIDEO DI GOSSIP

Un modo per rivoltare la frittata: i quattro ragazzi romani sono tutt'altro che vittima di una congiura (per di più internazionale) che vuole colpire la loro sfacciataggine e la loro presunzione.

Mi sembra, piuttosto, che la loro breve storia debba pagare pegno a un formidabile e unanime sostegno mediatico che li ha spinti fino a raggiungere risultati insospettabili (ho la memoria ancora viva di come venne presentata in coro dai media la loro partecipazione come opening act a un concerto degli Stones:

i maneskin aprono il concerto dei rolling stones 5

sembrava che Jagger e soci si fossero inchinati al fascino dei Maneskin instaurando una collaborazione, quando sappiamo tutti che ogni concerto dei Rolling prevede una band di supporto senza che ci sia alcun collegamento artistico).

Non ci vedo neppure nulla di male a definirli un prodotto commerciale, perché questa è la realtà.

E non c'è nulla di male a sostenerlo, nella musica rock (e pop) i confini fra industria e rivoluzione si sono spesso intrecciati.

Quanto al paragone con artisti del passato, anche qui farei una piccola riflessione.

ernesto assante

Non si tratta di fare raffronti coi Led Zeppelin, ma semplicemente non fare finta che il passato non ci sia stato e che i Maneskin non abbiano avuto l'ardire (ma non sono i soli) di fare alcune fotocopie (anzi meglio dire scannerizzazioni) e riproporle con il supporto di chi è arrivato a parlare di rivoluzione.

Alla coscienza o al gusto musicale di ognuno di noi la libertà di azzardare paragoni artistici.

matrimonio dei maneskin 3

Quanto al matrimonio inscenato, più che “un gesto esemplare per dire che i Maneskin sono qui per sempre” (i matrimoni indissolubili non appartengono al nostro presente), mi è parsa un'idea al servizio di un disco in uscita (e non c'è nulla di male).

