14 apr 2023 12:35

“TROOOPPO GIUSTO!” – ENZO BRASCHI RIVELA COME NACQUE IL PANINARO DI "DRIVE IN": "ANTONIO RICCI MI MANDÒ FUORI DA UNA PANINOTECA DI MILANO A OSSERVARE I RAGAZZI E MI DISSE: 'SEI SFIGATO COME LORO, TI VERRÀ BENE'..." – E POI I PANINARI CHE SI OFFRIVANO DI RUBARE LE TIMBERLAND PER LUI, IL PERSONAGGIO DEL SUONATORE DI CLARINETTO CHE NON PIACEVA A BERLUSCONI, LA GAVETTA CON BEPPE GRILLO, L’AMORE PER GLI INDIANI E QUELLA VOLTA CHE UN BISONTE… - LIBRO+VIDEO