Ivan Rota per Dagospia

enrico brignano flora canto

La telenovela dei Rodriguez: Cecilia è andata (anche lei !) alla Mostra del Cinema di Venezia e ha pubblicato diverse storie su Instagram e post. La sorella Belen , dopo aver mostrato il culo persino sulla Dolomiti, non ha messo nessun like ne ripostato come invece aveva fatto lo scorso anno. C’é chi dice che le due abbiano discusso per motivi economici…

cecilia rodriguez 2

Un premio non lo si nega a nessuno e cosí a Venezia , in attesa dei premi veri che saranno consegnati domani sera (la diretta su Rai Movie alle 18.45 ) ne sono stati consegnati circa 540 : in pratica ogni persona vip, semivip o vista anche solo una volta in tv, ha ricevuto una targa , un leone di vetro, di gomma o di carta. Oltre al Premio Diva & Donna (anche a Rita Pavone ), al Premio Kineo, a Ciak e Filming Italy, ci sono state altre trenta serate ( che non hanno niente a che vedere con la Biennale ) dove sono state consegnate “onorificenze” … Premiato persino Antonio Zequila.

Anche Fabrizio Moro all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica ha ritirato i Ciak d'Oro 2022, vinti con il suo primo bellissimo film da regista, Ghiaccio. Con la pellicola, scritta e diretta con Alessio De Leonardis, il cantautore ha ottenuto il premio per il Miglior Esordio alla Regia e quello per la Miglior Canzone.

beyonce diana ross

Emozionante la consegna del Premio Siae intitolato ad Andrea Purgatori, il grande giornalista scomparso a luglio: lo ritira Luca Guadagnino che avrebbe dovuto inaugurare il festival con il suo Challenge, poi ritirato perché lo sciopero avrebbe impedito a Zendaya di sbarcare al Lido.

Sul Red Carpet di Venezia, occhi puntati su Osvaldo Supino che questa volta si è presentato ricoperto da chili di perle: lui è uno dei nuovi fenomeni pop italiani premiati e riconosciuti all'estero. Inoltre é l'unico artista italiano ad essere stato nominato tre volte ai BT Music Awards in Inghilterra. É molto amato anche dalla comunità LGBT essendosi esibito persino con Britney Spears.

guendalina canessa

Tutta la famiglia sul Red Carpet : mancavano cugini e nipoti… Sergio Castellitto con la moglie Margaret Mazzantini e i figli Pietro (in concorso a Venezia con Enea ), Cesare, Maria e Anna. Tutti insieme per il ritiro del Premio Bianchi, il riconoscimento dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) a un rappresentante del cinema italiano. Altra famiglia sul tappeto rosso: fanno passerella al Lido in ‘tre’. Fausto Brizzi con la moglie incinta di 9 mesi, Silvia Salis: sarà un maschio che chiameranno Eugenio.

Un premio serio. Nei Giardini Reali di Venezia Franca Coin ha ricevuto il premio “Presidio culturale italiano 2023” per il suo impegno per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico di Venezia : fondatrice e presidente di “Venice International Foundation” dal 1996 al 2020 e ora presidente onoraria e presidente di “Friends of Venice Italy Inc.” , associazione americana gemellata con VIF, ha ricevuto il premio da Cultura Italiae.

cecilia rodriguez

Un traguardo raro nel mondo del cinema : Kevin Bacon e Kyra Sedgwick sono una delle coppie piú longeve : i due attori sono arrivati a festeggiare 35 anni di matrimonio, scegliendo di condividere le prime foto che testimoniano l'inizio della loro relazione. «35 anni sembrano un battito di cuore», dice Kevin Bacon…

Un compleanno indimenticabile. Durante una tappa a Los Angeles del «Renaissance World Tour», Diana Ross é sbucata sul palco e ha cantato a sorpresa Happy Birthday a Beyoncé che si é commossa e ha pianto di gioia coinvolgendo le voci di settantamila spettatori.

belen

L’ex gieffina Guendalina Canessa furibonda in Piazza Duomo a Milano : “…C’era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione. Voi mi direte, ‘un piccione’. Cazzo no, gli ho detto: ‘Scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel culoo?’. Io sono stanca di vedere queste cose. Sono stufa, basta. Io rispetto pure i piccioni. Siete una generazione di bruciati. Mi fate schifo, schifo. Sì, dico a voi ragazzini e ragazzine di merda”.

belen cecilia rodriguez

“Stiamo per lasciare questa bellissima città in mezzo all'acqua, diciamo così", esordisce in un video Brignano. "Questa bellissima città che si chiama... Come si chiama? Lugano? Ah no, Venezia. Mi stavo confondendo. Questo come si chiama? Ponte dei sospiri... Oppure Ponte dei sospesi... O di Equitalia”. E la moglie Flora Canto se la ride. I più non hanno gradito arrivando a dire a Enrico Brigano : "Video che fa cagare, non fa ridere", dice un internauta . E Brignano risponde : "Quindi presumo che questo video non lo metterai tra i tuoi preferiti? Peccato, ci tenevo tanto". E ancora: “Non è un bel video. I veneziani sono molto orgogliosi della loro città. Forse un omaggio migliore potevi farlo".

joe bastianich

É diventata virale una foto di Joe Bastianich che sì è fermato sulle scale della stazione di Milano Centrale innalzando un cartello con scritta a caratteri cubitali una frase dedicata alla grande amica Barbara D'Urso: “Free Barbara D'Urso". Il gesto, come viene spiegato nel post, è ispirato a "dudewithsign", account diventato famoso per questi tipi di cartelli.

guendalina canessa osvaldo supino