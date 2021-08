“TUTTI QUEI SOLDI AVREBBERO AVUTO IL MAGICO POTERE DI RIPULIRE LA CASA” – VOLANO GLI STRACCI TRA ALFONSO SIGNORINI E RAZ DEGAN DOPO CHE L’EX SIGNOR BARALE HA SPARATO LA CIFRA DI 500MILA EURO PER PARTECIPARE AL “GRANDE FRATELLO VIP”, FACENDO SALTARE LA TRATTATIVA – IL CONCORRENTE MANCATO HA FATTO L’INDIGNATO SPECIALE PER L’ASSOCIAZIONE DEL SUO NOME AL REALITY PARLANDO DI SPAZZATURA E PROVOCANDO LA DURA REAZIONE DI SIGNORINI: “LA VERA SPAZZATURA E’ VOLERE PARECCHIE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO PER UN SOLO MESE…”

Francesco Fredella per "www.liberoquotidiano.it"

E le polemiche non mancano alla vigilia della prima puntata del Gf vip. Ora rompe il silenzio Raz Degan, che secondo rumors sarebbe stato preso in considerazione come uno dei concorrenti. Ma la trattativa è saltata.

Lui frena e attacca così: “Casa piena di spazzatura. Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti“.

Signorini risponde e lo gela. “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset” – fa sapere Alfonso Signorini sul settimanale Chi – “Richiesta rispedita giustamente al mittente.A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa”.

E volano gli stracci. Il conduttore del Gf vip, che lo scorso anno ha visto uni share pazzesco, difende quel gioiellino di reality desiderato da molti vipponi per rimettersi in carreggiata o per fare cassa.

Intanto, al Gf vip - oltre alla Bruganelli (moglie di Bonolis) e alla Volpe (ex concorrente del Gf vip ed ex volto di tv8) - stanno per arrivare altre due opnioniste. La notizia viene confermata da Andrea Palazzo, autore del gf vip, sulle pagine di Chi. “Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa.

Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa”, si legge sul settimanale diretto da Signorini.

