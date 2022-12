VIDEO: LA POLEMICA DI SELVAGGIA LUCARELLI

Da www.corriere.it

La coppia Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca ha vinto la sera del 23 dicembre, a sorpresa, l’edizione 2022 di `Ballando con le stelle´, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, in onda su Rai 1 e Rai Italia. Nella finalissima, conclusa attorno all’1.30, i vincitori, ripescati nella precedente puntata, hanno sfidato il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor, arrivati secondi.

Al terzo posto si sono piazzati la conduttrice e dj italo-francese Ema Stokholma e il ballerino e coreografo Angelo Madonia, coppia anche nella vita. Quarti classificati Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Il nuotatore e l’insegnante sono stati i primi due uomini, entrambi dichiaratamente omossessual i, ad aver ballato insieme nella trasmissione. La classifica è il risultato del voto della giuria tecnica guidata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, e del pubblico da casa, che si è espresso direttamente sui profili social ufficiali della trasmissione. Gabriel Garko, in coppia con Giada Lini, è stato costretto al ritiro prima della finale, dopo ben due infortuni: uno al braccio e uno al polpaccio.

La coppia vincitrice, formata dalla giornalista e conduttrice televisiva e dal maestro La Rocca, ballerino e coreografo al suo debutto in `Ballando con le stelle´ in Italia ma già vincitore delle edizioni dello show in Belgio nel 2019 e 2020 e Irlanda nel 2022, era stata ripescata il 17 dicembre scorso. Costamagna si era infortunata durante le prove e dalla seconda puntata era stata costretta a ballare con un tutore al ginocchio.

Nella diretta del 29 ottobre scorso i due avevano deciso di ritarsi, dato che le condizioni fisiche di Costamagna non sembravano migliorare. La coppia, incitata dal pubblico e incoraggiata dai buoni riscontri della giuria, ha tenuto duro fino al 12 novembre, quando la giornalista, con le stampelle, ha annunciato di volersi ritirare. Il regolamento dello show ha poi consentito ai due un’altra chance e il ripescaggio. Nell’ultima puntata è stato assegnato anche il Premio `Aiello´ alla coppia con il maggior numero di spareggi, quella formata da Dario Cassini e Lucrezia Lando.

2. LUISELLA COSTAMAGNA SBRANA SELVAGGIA LUCARELLI: "RISPETTO"

Da www.liberoquotidiano.it

Il tango argentino di Luisella Costamagna manda in delirio il pubblico in sala a Ballando con le stelle, su Rai 1. "E' la prima volta che ho sentito un boato alla fine dell'esibizione", esulta Milly Carlucci. Ma Selvaggia Lucarelli accende nuovamente la polemica e dalla platea piovono fischi e buuu al suo indirizzo. E' la prima, clamorosa polemica della finalissima.

La performance della giornalista, ripescata, e Pasquale La Rocca conquista tutti. "Fantastica, una grandissima intesa. La migliore performance che ho visto a Ballando", si complimenta la giurata Carolyn Smith. "Ma che hai fatto alla caviglia? Per due settimane non riesci a camminare, poi salti, balli... Detto questo, è un ballo fa finalissima", scherza un po' malizioso Fabio Canino. "Il ballo che più mi ha emozionato in 15 anni, tu hai saputo trarre il meglio da lei", sono le parole di Ivan Zazzaroni. E' una pioggia di 10 dalla giuria, mentre la Lucarelli dà 7. Motivo? Questo giudizio.

"C'è un lungo discorso da fare, per favore parlo in italiano e non fraintendetemi", esordisce Selvaggia provocando gli "ohhhh" di protesta del pubblico. "Ragazzi per favore. Pasquale, quante edizioni di Ballando hai vinto in giro per l'Europa dal 2019?". Risposta di La Rocca: "Tre su tre". "Dal punto di vista statistico è impossibile che tu abbia avuto sempre la migliore ballerina - continua Selvaggia -. Luisella è molto brava ma qui c'è una marcia in più che arriva da Pasquale, sei come una macchina truccata. Non dovresti nemmeno competere. Luisella, non prenderla sul personale. Lui ha carisma, sorriso, capacità di trarre il meglio dalle sue ballerine".

Quindi la sottolineatura, velenosa, sulla Costamagna: "Lei si è fatta una esibizione, poi si infortuna, poi fa 4 o 5 puntate seduta, poi sta 4 o 5 fuori e arriva bella fresca in semifinale e poi in finale. E' giusto tutto questo? Garko si è fatto 11 gare e si è infortunato, lei è stata ferma due mesi e tutto questo è ingiusto per gli altri concorrenti. Ha ballato tre puntate, tre". L'ex conduttrice di Agorà fa buon viso a cattivo gioco, ma replica secca: "Vorrei solo rispetto, noi non ci siamo riposati. C'è stato un infortunio". E i telespettatori sono con lei.

BALLANDO, TUTTI CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI: CERCA DI PARLARE E IL PUBBLICO LA FISCHIA. GELO IN STUDIO

Da www.leggo.it

Per Selvaggia Lucarelli questa finale di Ballando con le Stelle si sta rivelando più difficile del previsto. La giornalista e giurata non può esprimere un'opinione o un giudizio senza che il pubblico non la fischi. Nonostante i sorrisi di Milly Carlucci in studio cala il gelo.

I fischi contro Selvaggia Lucarelli

«Basta, ora non parlo più. Ditemi voi cosa devo dire». Selvaggia Lucarelli ha concluso così il suo intervento durante le votazioni della coppia formata da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. La giornalista aveva cominciato a parlare quando il pubblico, senza aspettare che finisse, ha cominciato a fischiarle contro.

Selvaggia contro tutti

Dopo aver provato a terminare il suo discorso, ma senza successo, Selvaggia Lucarelli stizzita si è rivolta al pubblico e ha chiesto: «Ditemi voi cosa devo dire».

Uno spettattore ha risposto: «Che sono bravi», al che Selvaggia ha detto: «Va bene d'ora in poi dirò solo che sono bravi».

