IBRA VS LUKAKU: LA QUASI RISSA PER ORA NON COSTA NULLA. SOLO UNA GIORNATA PER LO SVEDESE (ESPULSO DOPO UNA DOPPIA AMMONIZIONE) E L’INTERISTA (DIFFIDATO, NELLA PARTITA È STATO AMMONITO) - ORA SARA' LA PROCURA FEDERALE, EVENTUALMENTE, AD APRIRE UN FASCICOLO SU QUANTO SUCCESSO TRA I DUE (TRASH TALKING E UN TESTA CONTRO TESTA: SI VEDE DI PEGGIO) - SALTA L’ANDATA DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA CON LA JUVE ANCHE HAKIMI – VIDEO