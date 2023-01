“TUTTO QUELLO CHE NON DOVREBBE ESSERE UN UOMO” – CHIARA FERRAGNI HA SVELENATO SU “C’È POSTA PER TE” CHE HA PORTATO IN STUDIO UNA COPPIA SCOPPIATA: L’UOMO AVEVA MOLLATO LA COMPAGNA DOPO UN TRADIMENTO. E LEI L’AVEVA CORNIFICATO DOPO CHE LUI L'AVEVA CHIAMATA COGLIONA, INSULTANDOLA SE USCIVA CON LE AMICHE. ALLA FINE, NONOSTANTE I MALTRATTAMENTI, LA DONNA HA CHIESTO AL MARITO UNA RICONCILIAZIONE - L’INFLUENCER SBROCCA: “LA RELAZIONE PIÙ TOSSICA, L’UOMO PIÙ TOSSICO. LA TOSSICITÀ FATTA PERSONA…” - VIDEO

Da www.ilfattoquotidiano.it

Sabato 7 gennaio, è tornata puntualissima una nuova edizione di “C’è posta per te”. Il people show più longevo della televisione italiana, giunto alla sua ventiseiesima edizione, è ripartito dalla storia di Stefano e Valentina. Una storia d’amore giunta quasi al capolinea, con un risvolto a sorpresa. Valentina, dopo aver tradito il marito con un altro uomo, ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per poter ricucire la ferita nel rapporto.

Dall’altra parte della busta Stefano non ne vuole sapere in quanto non si sente pronto a mettere una pietra sopra a quanto accaduto, anche se in fondo ammette di non aver mai smesso di consumare rapporti intimi con la moglie. La donna si sente ora l’amante del marito e vuole tornare insieme a lui in modo definitivo. Una relazione dunque decisamente tossica, definita così in primis da Chiara Ferragni e Fedez

La coppia ha deciso di condividere con i propri follower su Instagram l’indignazione per ciò che stava accadendo nello studio televisivo. “Amore scandalizzata, dai dì la tua su questa puntata”, incalza il rapper intento a riprendere la moglie sul divano. “La relazione più tossica, l’uomo più tossico, tutto quello che non dovrebbe essere un uomo“, ammette Chiara. Non solo: a corredo della stories, l’influencer ha deciso di scrivere una frase che potesse racchiudere il loro pensiero: “Per noi lui è la tossicità fatta a persona”. E sotto il post di Trash Italiano, l’imprenditrice digitale ha commentato: “La figura che si trova sul vocabolario alla voce uomo tossico”

Chiara e Fedez non sono però gli unici ad essersi fatti sentire sui social. La rabbia è montata nel momento in cui Stefano ha deciso di aprire la busta, mettendo in chiaro di non sentirsi ancora pronto per lasciarsi alle spalle l’accaduto (ma per altro, evidentemente, sì). Il pubblico sulle piattaforme social si è diviso. In molti infatti non se la sono sentita di schierarsi contro Valentina dopo ulteriori dettagli sviscerati da Maria. Il loro rapporto del resto ha iniziato a incrinarsi nel 2021, quando lui l’ha trattata male verbalmente. La conduttrice ha fatto volutamente l’esempio della macchina.

Mentre Valentina era intenta a parcheggiare, lui ha deciso di insultarla: “Cogl**na, sei una donna inutile”. E ancora: quando lei desiderava uscire con le amiche lui partiva a inviarle messaggi con emoticon di serpenti e sempre le tre stesse parole: “Sei una serpe”. I commenti volano: “Hanno fatto la comunione al cane, non è possibile”, si legge sui social. E ancora: “Ma di cosa stiamo parlando? Questo ti tratta come una schiava e tu non vedi l’ora di portargli la colazione a letto? Ma io boh”. Anche Paola Iezzi ha commentato la relazione con un: “Che courage!”. E c’è anche chi sostiene che questo esempio di storia non sarebbe dovuto andare in onda: “Ma non si dovrebbe proprio dare spazio ad una relazione così tossica. Salvate ‘sta donna”.

