“UH, AH, BALLERINI SOSPESI, UH AH!” - LA STREPITOSA IMITAZIONE DI ANNALISA BY BRENDA LODIGIANI A "GIALAPPASHOW" - LACRIME DI GIOIA PER LA CANTANTE AL FORUM DI ASSAGO: “E’ STATA UNA LUNGA ATTESA E MI SONO FATTA UN PIANTINO” – SU SANREMO: “SONO FERMA A QUESTA SERATA, IL RESTO E’ INCOGNITA E SCOMMESSA…” – VIDEO

Continuo a guardare questo video e in quelle lacrime c’è tutto. L’orgoglio di chi non ha mai mollato, di chi ha saputo aspettare e guadagnarsi tutto questo con lavoro e passione. Vali tanto Annalisa e ti meriti altri mille di questi giorni?pic.twitter.com/0XoOpJ6Vpu — Sofi ? (@_sofiaa28_) November 7, 2023

Barbara Visentin per corriere.it - Estratti

(…) sabato sera Annalisa ha festeggiato il suo annus mirabilis con uno show alla stregua delle grandi popstar straniere, fra visual tecnologici, effetti luce avvolgenti e un corpo di ballo di 12 ballerini su un palco che avanzava nel parterre in una lunga passerella.

La sua prima volta nei palazzetti, preludio milanese del tour che partirà ad aprile, ha riavvolto tutto il suo percorso insieme a quasi 12mila fan: non solo le hit degli ultimi mesi - da «Mon Amour» a «Ragazza sola» a «Bellissima», passando per un medley con i tormentoni estivi «Tropicana» e «Disco Paradise» -, ma anche i brani degli inizi perché «bisogna ricordarsi sempre da dove si è partiti», ha detto al suo pubblico, prima di «Diamante lei e luce lui», uscita nel 2011 subito dopo la sua partecipazione ad «Amici».

Tre cambi d’abito, con le «armature» sexy firmate Dolce & Gabbana che passano dal rosso metallizzato al nero all’argento, tante coreografie, alcune cover (fra cui una coraggiosa «Purple rain» di Prince), nessun ospite: Annalisa si è presa il palco da sola, in una serata di festa che era tutta per lei e il suo pubblico: «Erano tantissimi anni che sognavo di fare un concerto qua. È stata una lunga attesa - ha detto alla stampa al termine dello show -. Spero di avere accontentato quelli che hanno aspettato insieme a me perché stasera ce n’erano tanti, li ho riconosciuti nella prime file».

Lo show è ambizioso e alza l’asticella, anche se nei quasi 30 brani in scaletta non tutti tengono l’attenzione alle stelle e qualche voce registrata di troppo non rende giustizia alle sue indiscusse capacità canore. Sola su un palco così grande il rischio è quello di smarrirsi, anche perché il maxischermo, gigantesco, non indugia quasi mai sul suo volto, ma Annalisa traghetta tutti nel suo vortice. Canta, balla, suona il pianoforte e, alla fine, si commuove: «Mi sono fatta un piantino», dice una volta nel backstage, faticando a trattenere le lacrime.

«Volevo trasmettere la forza che c’è in ognuno di noi e per quanto mi riguarda io vivo il mio essere donna con molto entusiasmo e orgoglio - spiega poi la cantautrice ligure, 38 anni -. Ho cercato di metterlo tutto in questo spettacolo, di metterci lavoro e carisma. Ho dato tutto quello che potevo».

Guardando avanti cosa vede? «Sono ferma a questa serata, il resto è incognita e scommessa», assicura a chi vorrebbe sapere se abbia pronto o no un brano per Sanremo

