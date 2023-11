“VAFFANCULO, NON LO SO, PROSSIMA DOMANDA” – L’ATTORE ADAM DRIVER SBROCCA CONTRO UN FAN, DURANTE UNA PRESENTAZIONE DEL FILM “FERRARI” IN POLONIA – LO SPETTATORE HA CHIESTO: “COSA NE PENSI DELLE SCENE DELL’INCIDENTE? MI SONO SEMBRATE FORTI, DRASTICHE E SCADENTI”. L’ATTORE, EVIDENTEMENTE FUORI GIRI, SI È INCAZZATO – LE POLEMICHE DI FAVINO QUANDO IL FILM FU PRESENTATO A VENEZIA… - VIDEO

Adam Driver reacts to someone asking about & criticizing the crash scenes in ‘FERRARI’ as “pretty harsh, drastic and cheesy.”



“Fuck you, I don’t know?” pic.twitter.com/MtmehVa6D3 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 12, 2023

Estratto dell’articolo di Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

adam driver manda a quel paese un fan in polonia

Non c'è pace per Adam Driver e per il film su Enzo Ferrari che continua a essere al centro delle polemiche. Al Cameraimage Film Festival, l'attore si è ritrovato a replicare con violenza a un fan polacco che gli contestava la veridicità delle scene di corsa. […]

Durante la presentazione in Polonia, Adam Driver è andato su tutte le furie e […] ha mandato a quel paese il criticissimo spettatore che non ha voluto soprassedere rispetto alle scene da corsa del film di Michael Mann.

adam driver con michael mann

Sul The Hollywood Reporter viene riportata tutta la scena della lite: la star era ospite del Camerimage Film Festival in Polonia, dove si è svolta la proiezione del film seguita da un classico incontro Q&A, le domande e risposte con l'attore, una consuetudine normalissima per un festival.

Va detto che Adam Driver figura anche come produttore esecutivo del film ed è forse per questo che gli animi si sono tanto accesi. Quando lo spettatore gli ha chiesto: "Cosa ne pensi delle scene dell'incidente? Mi sono sembrate piuttosto forti, drastiche e, devo dire, scadenti per me. Cosa ne pensi?". La risposta di Driver è stata: "Vaffanculo, non lo so. Prossima domanda".

adam driver manda a quel paese un fan in polonia

[…] Adam Driver interpreta Enzo Ferrari nel film che è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Proprio in quelle giornate, furono sollevate polemiche da Pierfrancesco Favino che al Festival sottolineò: "Perché i personaggi italiani non vengono interpretati da attori italiani?". […]

adam driver in ferrari di michael mann 6 adam driver in ferrari di michael mann 4 adam driver in ferrari di michael mann 2 adam driver e la moglie joanne tucker adam driver in ferrari di michael mann 5 adam driver con charles leclerc al box ferrari adam driver adam driver con charles leclerc al box ferrari