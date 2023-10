“VALENTINA CENNI PREVARICA IL MARITO BOLLANI E CON UNA CERTA DOSE DI MANIERISMO. I DUE FINISCONO PER SUONARSELA E CANTARSELA A DISCAPITO DEL PUBBLICO” - ALDO GRASSO SI CUCINA LA TRASMISSIONE “VIA DEI MATTI N°0” E MENA DURO SU VALENTINA CENNI: “LEI LO HA RESO UNA SORTA DI JUKE-BOX UMANO, UNO A CUI CHIEDERE UN PEZZO DA CANTARE. LEI LO STA PREVARICANDO CON I RACCONTI IMPARATI A MEMORIA, CON AFORISMI BUONI PER INCARTARE CIOCCOLATINI E...”

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

Nel capitolo 30 del «Discorso dell’ombra e dello stemma», Giorgio Manganelli ci regala un prezioso artificio letterario per insinuare una clandestina arguzia e un’irresolutezza provocatoria.

È un dialogo fra A e B, non sappiamo chi siano, se persone o entità astratte. Forse sono solo espressioni del fool, del buffone di corte

Non dice mai la verità, e non dice mai il suo contrario.

A: Via dei matti n°0 è una perla rara dei palinsesti Rai.

Stefano Bollani e Valentina Cenni riescono a conciliare la diffusione di nozioni musicali e culturali a un clima di rara leggerezza.

B: La prima stagione di Via dei matti mi è piaciuta molto, adesso fatico a seguirla. Cenni prevarica il marito e con una certa dose di manierismo i due finiscono per suonarsela e cantarsela a discapito del pubblico.

A: A me piace molto lo stile di Bollani e lo trovo di un’eleganza unica al di là della sua tecnica sofisticata, a tratti di sconvolgente bravura. Passa da un genere all’altro con disinvolta professionalità.

B: Certo, ma lei lo ha reso una sorta di juke-box umano, uno a cui chiedere un pezzo da cantare insieme come due piccioncini che tubano, con il sorriso stampato.

A: Le tue sono osservazioni maschiliste, per fortuna rese vane dalla loro perfetta intesa e versatilità. Bollani è uno dei più stimati pianisti jazz, le sue abilità prodigiose sono apprezzate in tutto il mondo. Con Cenni ha raggiunto una maturità artistica anche in tv.

B: Se lei si chiamasse Valentino direi le stesse cose. Non ti sembra che lei stia prevaricando con i racconti imparati a memoria, con aforismi buoni per incartare cioccolatini, con un tono che enfatizza persino i titoli dei brani?

