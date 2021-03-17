damiano e victoria dei maneskin1
damiano e victoria maneskin MANESKIN i maneskin vincono sanremo 2021 victoria e damiano maneskin damiano e victoria dei maneskin
francesco guccini canta bella ciao contro salvini, berlusconi e meloni 1
“VE LA IMMAGINATE LA RISPOSTA DI GUCCINI SE GLI AVESSERO CHIESTO DI TOGLIERE TUTTE LE PAROLACCE DALL’AVVELENATA? I MANESKIN INVECE SONO STATI “ZITTI E BUONI” - MARIONE ADINOLFI LEVA LA PELLE ALLA BAND ROMANA CHE PUR DI PARTECIPARE ALL’EUROFESTIVAL HA "DEPURATO" LA CANZONE DI SANREMO: “TUTTA ‘STA RIVOLUZIONE “GENDER FLUID” È ROBA DI CARTONE. TENGONO AL SUCCESSO E AL DENARO, PER QUELLI SONO DISPONIBILI A QUALSIASI COMPROMESSO” – VIDEO-
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damiano e victoria maneskin MANESKIN i maneskin vincono sanremo 2021 victoria e damiano maneskin damiano e victoria dei maneskin
francesco guccini canta bella ciao contro salvini, berlusconi e meloni 1
SIAMO ALLE COLICHE FINALI – SAVIANO INAUGURA UN NUOVO GENERE: L’AUTOREPORTAGE SANITARIO. SE ALLO SCRITTORE VENGONO LE COLICHE È COLPA DELLA MERDA RICEVUTA DAGLI “UOMMENE 'E MERDA” CHE LO CRITICANO. UN CHIRURGO, E PURE PUNTIGLIOSO, LO SMONTA: “PER QUANTO TI SIA INIMICATO PARECCHIE PERSONE NON C'È PURTROPPO CORRELAZIONE CON LA MALATTIA”. IL VITTIMISMO, ALIMENTATO DALLA NOTORIETÀ, SFOCIA FACILMENTE IN MITOMANIA. O IN DOLOROSI CALCOLI RENALI…
LA LOMBARDIA ORMAI È UN'ECCELLENZA SOLO QUANDO SI PARLA DI MORTI PER VIRUS - LA REGIONE CON PIÙ VITTIME (QUASI 30 MILA) È IN FONDO ALLE CLASSIFICHE DELLA VACCINAZIONE: HA SOMMINISTRATO APPENA IL 75,8% DELLE DOSI CONSEGNATE, L'INOCULAZIONE AGLI OVER 80 VA A RILENTO E MANCA ANCORA UN PIANO PER I FRAGILI - SE CERCATE RISPOSTE, NON CHIAMATE IL CENTRALINO ANTI-COVID: AL MASSIMO VI DIRANNO CHE "CI SONO DEI RITARDI" E CHE "MANCA UN DATABASE" (MORATTI E BERTOLASO, SIAMO MESSI BENISSIMO)...
NEWCO NELL’ACQUA – GIORGETTI IN COMMISSIONE TRASPORTI DICE CHIARAMENTE CHE IL PIANO INDUSTRIALE DELLA NUOVA ALITALIA VA RISCRITTO, DOPO I NEGOZIATI CON LA COMMISSARIA EUROPEA MARGRETHE VESTAGER. E FA CAPIRE CHE CI SARANNO ESUBERI: "SE È TROPPO PESANTE NON VOLA" – “LA COMPAGNIA DEVE ESSERE IN GRADO DI SOSTENERSI DA SOLA” (DOPO ANNI DI MILIARDI BUTTATI, CI CREDETE?)
COME CI SI TRANS-FORMA PER NON MORIRE – LA BOMBASTICA LEYNA BLOOM È LA NUOVA MUSA DI “SPORTS ILLUSTRATED”, CHE HA DEDICATO PER LA PRIMA VOLTA PAGINE E FOTO A UNA TRANSGENDER NERA E ASIATICA – OGGI, A 27 ANNI, È UNA MODELLA AFFERMATA, MA IL SUO NON È STATO UN PASSATO FACILE: "SONO STATA UNA SENZATETTO, IL MIO SOGNO MI NUTRIVA QUANDO AVEVO FAME. NON PENSAVO DI…” - VIDEO
“IO E MIA MOGLIE LISA ASPETTIAMO UN FIGLIO” – LINA HURTIG DELLA JUVENTUS FEMMINILE DÀ L’ANNUNCIO CON UN VIDEO - LE DUE SVEDESI SI SONO RIVOLTE A UNA CLINICA NEL LORO PAESE, DOVE LA FECONDAZIONE ETEROLOGA, A DIFFERENZA CHE IN ITALIA, È APERTA DA ANNI ANCHE ALLE COPPIE DI DONNE – “NON CI ASPETTAVAMO CHE SUCCEDESSE SUBITO. A NOVEMBRE IO ERO QUI IN ITALIA E LEI ERA IN SVEZIA: MI HA CHIAMATO PIANGENDO E MI HA DETTO…” – VIDEO
“NON SPEGNIAMO LE LUCI DELLA NOTTE” - A UN ANNO ESATTO DALL’ANNUNCIO DEL PRIMO LOCKDOWN I TITOLARI DEI LOCALI ROMANI SI UNISCONO ALLA FIACCOLATA AL CIRCO MASSIMO INDETTA DALL’ITALIAN HOSPITALITY NETWORK - NONOSTANTE IL FREDDO C’ERANO 300 PERSONE A RAPPRESENTARE TUTTO IL COMPARTO NOTTURNO: “NON CHIEDIAMO SUSSIDI, VOGLIAMO SOLO REGOLE CHIARE PER POTER LAVORARE IN SICUREZZA…”
A BALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI – LA DESTINAZIONE TURISTICA META DI MILIONI DI VIAGGIATORI È STATA TRASFORMATA DALLA PANDEMIA IN UN LUOGO IRRICONOSCIBILE: AEROPORTI E SPIAGGE DESERTE, MERCATI FANTASMA, HOTEL ABBANDONATI E ABITANTI CHE DEVONO REINVENTARSI UN LAVORO DA QUANDO I TURISTI NON APPRODANO PIÙ A CAUSA DEL BLOCCO DOVUTO AL COVID… VIDEO
“L’AIFA HA FATTO ERRORI MADORNALI, NON SI POSSONO GESTIRE COSÌ LE COSE” - L’ONCOLOGO FRANCESCO COGNETTI PUNTA IL DITO SULL'AGENZIA DEL FARMACO: “IL GIORNO PRIMA DELLO STOP I VERTICI DELL’AIFA HANNO AFFERMATO CHE NON C’ERA CORRELAZIONE TRA INOCULAZIONI E CASI SOSPETTI. POI HA DECISO PER LA SOSPENSIONE. È UNA QUESTIONE DI CREDIBILITÀ. TUTTO CIÒ CREA UN CLIMA DI PAURA E LA GENTE SI SPAVENTA, I MIEI PAZIENTI SONO CONFUSI…”