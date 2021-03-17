“VE LA IMMAGINATE LA RISPOSTA DI GUCCINI SE GLI AVESSERO CHIESTO DI TOGLIERE TUTTE LE PAROLACCE DALL’AVVELENATA? I MANESKIN INVECE SONO STATI “ZITTI E BUONI” - MARIONE ADINOLFI LEVA LA PELLE ALLA BAND ROMANA CHE PUR DI PARTECIPARE ALL’EUROFESTIVAL HA "DEPURATO" LA CANZONE DI SANREMO: “TUTTA ‘STA RIVOLUZIONE “GENDER FLUID” È ROBA DI CARTONE. TENGONO AL SUCCESSO E AL DENARO, PER QUELLI SONO DISPONIBILI A QUALSIASI COMPROMESSO” – VIDEO

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damiano e victoria dei maneskin1 damiano e victoria dei maneskin1

Dal profilo Facebook di Mario Adinolfi
 
Pur di partecipare all’Eurofestival i Maneskin hanno accorciato il brano con cui hanno vinto a Sanremo e cancellato tutte le parolacce. Ve la immaginate la risposta di Guccini se gli avessero chiesto di farlo dall’Avvelenata?
 

MANESKIN MANESKIN mario adinolfi mario adinolfi

I Maneskin invece sono stati “zitti e buoni”. Lo dico da tempo, tutta ‘sta rivoluzione “gender fluid” è roba di cartone, basterà alla fine una buona preside e qualche spiccio per abbattere questo brutto castello edificato sulla sabbia a cui loro stessi non tengono. Tengono al successo e al denaro, per quelli sono disponibili a qualsiasi compromesso. Se continueranno a essere conformisti rispetto ai diktat del politically correct, tutta questa cianfrusaglia annoierà presto

damiano e victoria maneskin damiano e victoria maneskin MANESKIN MANESKIN i maneskin vincono sanremo 2021 i maneskin vincono sanremo 2021 victoria e damiano maneskin victoria e damiano maneskin damiano e victoria dei maneskin damiano e victoria dei maneskin

 

francesco guccini canta bella ciao contro salvini, berlusconi e meloni 1 francesco guccini canta bella ciao contro salvini, berlusconi e meloni 1

i maneskin nudi i maneskin nudi

 

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