19 lug 2023 15:13

“VECCHIONI DOVREBBE SAPERE CHE NON FUI AFFATTO 'PERDONATO' IN QUANTO IL PERDONO GIUDIZIALE PUÒ ESSERE CONCESSO SOLO A CHI È IMPUTATO E COLPEVOLE E IO NON LO SONO MAI STATO” – GERONIMO LA RUSSA, FIGLIO DI IGNAZIO, SI DICE “ALLIBITO” PER LA NOTIZIA PUBBLICATA DAL "FATTO" (DAL TITOLO "VECCHIONI RICORDA: GERONIMO E SOCI MI RUBARONO PURE LE MUTANDE") – “INCREDIBILE CHE IL CANTAUTORE PROVI A GETTARE FALSAMENTE DISCREDITO SU ME E SULLA MIA FAMIGLIA"