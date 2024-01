1 - LA STOCCATA DI NOEMI BOCCHI “LA VERITÀ VIENE A GALLA PRIMA O POI”

Valentina Lupia per “la Repubblica - Edizione Roma”

NOEMI BOCCHI FRANCESCO TOTTI

«La situazione si commenta da sola. La verità viene sempre a galla prima o poi » . Per mesi è stata etichettata come “sfascia-famiglie”, ma ora Noemi Bocchi dice la sua. È breve, diretta, chiara. E soprattutto è quella che dopo la confessione di Cristiano Iovino ne esce meglio. Finalmente senza quel fastidioso bollino che in tanti le avevano affibbiato già dalle prime foto allo stadio Olimpico dietro a Francesco Totti. Erano i primi mesi del 2022.

Ora si può prendere la sua rivincita. E forse non solo la sua. Se dopo l’uscita del docu-film “Unica” su Netflix Ilary Blasi aveva, col racconto della sua verità, incassato parecchi consensi, ora l’intervista rilasciata dal personal trainer giramondo al Messaggero, nella quale parla di «frequentazione intima» con la conduttrice, rimette in discussione tutto.

ilary blasi

Uno a uno, palla al centro, per restare in ambito calcistico. In campo ci sono la conduttrice e Francesco Totti. In ballo c’è la “ colpa” della fine della relazione: di chi è la responsabilità per la fine della storia della coppia più in vista di Roma? È da vedere, certo, ma ad aiutare le toghe di viale Giulio Cesare saranno i testimoni: amici, ex presunti amanti di entrambe le parti in causa. Il nodo non è solo personale, ma anche e soprattutto patrimoniale: chi perde rischia di non avere l’assegno di mantenimento e vedersi escluso dall’asse ereditario.

ILARY BLASI - CHE STUPIDA

La battaglia è iniziata a luglio 2022 e la conclusione è ancora lontana. Ma con la verità di Iovino — che confligge con quella di Ilary Blasi: « Era solo un caffè » — non è escluso che si possano fare discreti passi in avanti. I due, ha raccontato l’ipertatuato personal trainer, ieri volato a Londra per fuggire da gossip e sguardi indiscreti, si sono conosciuti « verso le fine del 2020 » , in occasione di una mostra di Banksy in Centro a Roma. Da lì i primi contatti, la paura di farsi vedere insieme. Iovino e Blasi si incontrano a casa di lui e qualche volta in uno dei cinque saloni di bellezza di Alessia Solidani, l’hairstylist e amica fedele della conduttrice tirata in ballo come “ complice” dall’ex capitano giallorosso. Che, ora, però tenta di defilarsi: « Sono cose personali, non ho voglia di commentare», dice fuori dal suo mega- negozio ai Parioli, tra un taglio e un balayage.

ILARY COPERTINA "7"

(...) Eccolo, l’assist alla nuova compagna dell’ex calciatore: non sarebbe stata lei — almeno così sostiene Iovino — la causa della rottura tra Totti e Blasi. Rivincita. Perché, come spiega a Repubblica, « la verità viene sempre a galla, prima o poi». Ora i fan della ex coppia d’oro sono in attesa del prossimo scontro. Il 30 gennaio, infatti, è in uscita il libro “ Che stupida”, edito da Mondadori. La presentazione ufficiale è il 31 gennaio. Proprio a Milano, il set del “ caffè” — e forse non solo — con Iovino. Intanto a Sette oggi Ilary ribadirà la sua versione. Invitando Totti a parlanera cena: «Francesco, ti invito».

2 - PRIMA LE SMENTITE UFFICIALI E ADESSO LA GRAN RIVELAZIONE LE DUE VERITÀ DI IOVINO

Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

ilary blasi foto di bacco

È un’arma di distruzione di massa che Francesco Totti cerca di lanciare contro Ilary Blasi. L’arma si chiama Cristiano Iovino, personal trainer, influencer e modello.

Di fatto Iovino compare, magicamente, nella lista test presentata dai legali di Totti nella causa di divorzio. C’è un però che, tuttavia, occorre non dimenticare, poiché fino a poco tempo fa, Iovino, prometteva denunce a chiunque osasse anche solo ipotizzare un presunto flirt tra lui e la conduttrice. Così scriveva a settembre del 2022: « In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa — riporta una nota diffusa dall’Ansa un anno e mezzo fa — il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende delle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Ilary Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota ».

cristiano iovino 8

Adesso però la sua versione è radicalmente cambiata: «Io e Ilary avevamo frequentazioni intime, ci vedevamo anche a casa mia » . Come mai questa retromarcia? Perché questa improvvisa esigenza di dover comunicare a tutto il Paese di aver avuto in passato una breve relazione con la presentatrice?

(...)I rapporti tra Totti e Ilary sono ai minimi termini. Intanto i legali dei due ex coniugi, Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone per Blasi, affilano le armi. Non sono da escludere nuovi colpi di scena.

