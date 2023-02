“VI LIBEREREMO DA QUESTO PERICOLOSO SOGGETTO, AMADEUS” – FIORELLO “SVELA” LA LETTERA DI ZELENSKY CHE SARÀ LETTA A SANREMO: “VI PROMETTIAMO DI CONTRACCAMBIARE IL VOSTRO AIUTO QUANDO TUTTO QUESTO SARÀ FINITO, AIUTANDOVI A LIBERARVI DA QUESTO SOGGETTO CHE VI TIENE PRIGIONIERI DA ORMAI 4 ANNI E NON VI FA DORMIRE” – LA GAG CON FEDEZ: “MIA MOGLIE INDOSSERÀ UN…” - VIDEO

C'è un uomo che racchiude in sé ottimismo e "spoilerismo", @Fedez con lui #Luis, #Martin e il giardiniere di casa che ha un viso conosciuto.#MuschioSelvaggio debutterà oggi su @RaiDue alle 18:40 a #Sanremo2023 #VivaRai2 pic.twitter.com/s0IcwqDx1s — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) February 7, 2023

Estratto da www.liberoquotidiano.it

AMADEUS E FIORELLO

A Viva Rai2 l'anteprima della lettera di Zelensky a Sanremo. A svelarla niente di meno di Fiorello. In realtà quella del mattatore è una gag per Amadeus. […] Fiorello parla di una missiva in cui il presidente ucraino […] promette al popolo italiano di liberarlo dal "pericoloso" conduttore e direttore artistico del festival […]: "Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto, e aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri da ormai 4 anni e non vi fa dormire: Amedeo Umberto Rita Sebastiani che credo sia conosciuto da voi con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano".

FEDEZ A VIVA RAI 2

Spazio poi a Fedez, che al comico ha svelato qualche dettaglio sul dietro le quinte della kermesse musicale: "Ieri mia moglie ha voluto vedermi ma non perché le mancavo ma per farmi la lista delle cose che non devo fare". Nessuna […] anticipazione però su Chiara Ferragni: "Posso solo dire […] che indosserà un abito molto particolare. Di più non posso dire sennò mi fai divorziare, Fiorello". […]

zelensky MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI Volodymyr Zelensky Sanremo vignetta di Vukic TANK IS NOT DEAD - MEME BY EMILIANO CARLI VOLODYMYR ZELENSKY BRUNO VESPA E ZELENSKY amadeus fiorello fiorello amadeus annalisa de filippi viva rai 2 AMADEUS PIERACCIONI FIORELLO LINUS fiorello amadeus annalisa viva rai 2 fiorello amadeus viva rai 2 amadeus fiorello viva rai 2