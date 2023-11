“VI SARÀ FACILE CAPIRE CHI HA FATTO CHERRY PICKING” – GIOVEDÌ “LE IENE” TORNANO A OCCUPARSI DELLA VICENDA DI MARIO BIONDO, IL CAMERAMAN ITALIANO MORTO DIECI ANNI FA IN SPAGNA IN CIRCOSTANZE MISTERIOSE. DOPO LA DISCUTIBILE DOCU-SERIE NETFLIX (PRODOTTA DALL’EX AGENTE DELLA VEDOVA DI MARIO) E LE ACCUSE DI SELVAGGIA LUCARELLI, CHE HA PARLATO DI “CHERRY PICKING”, DAVIDE PARENTI HA DECISO DI REPLICARE: “CI SONO DIVERSE INESATTEZZE. IL NOSTRO LAVORO È STATO PRESO DI MIRA CON ACCUSE MOLTO INFAMANTI…”

LE IENE PRESENTANO INSIDE - LO SPECIALE SU MARIO BIONDO

1. LE IENE: “PRESI DI MIRA DA DOCUSERIE NETFLIX E INFAMATI DA SELVAGGIA LUCARELLI, TORNIAMO SUL CASO MARIO BIONDO”

roberta rei le iene presentano inside speciale mario biondo

Estratto dell'articolo di Massimo Galanto per www.tvblog.it

La risposta de Le Iene a Netflix e a Selvaggia Lucarelli è pronta. Andrà in onda domani sera alle ore 21.15 su Italia 1. Ma andiamo con ordine.

Questa estate ha generato un po’ di discussione Le ultime ore di Mario Biondo, la docuserie Netflix dedicata alla vicenda del giovane italiano trovato morto in una casa di Madrid nel 2013 dove viveva con la moglie, Raquel Sànchez Silva, famosa conduttrice spagnola.

Un suicidio, secondo la magistratura iberica (anche da quella italiana il caso è stato archiviato, sebbene il gip di Palermo nel provvedimento emesso ad agosto 2022 parlò di “indagini sommarie e lacunose”, condotte dagli inquirenti spagnoli, che non hanno reso possibile l’eventuale individuazione di presunti responsabili ipotizzati dai cari del cameraman).

Ma non per la famiglia del ragazzo, convinta che in realtà […] ci sia un colpevole ancora in libertà.

Una tesi […] assecondata da […] Le Iene […], che negli ultimi anni se ne sono occupati ripetutamente con vari servizi (molti dei quali firmati da Cristiano Pasca).

Domani sera la trasmissione di Italia 1 tornerà ad occuparsi del giallo di Mario Biondo e lo farà con una puntata di Inside condotta da Roberta Rei.

Sarà l’occasione per replicare alle accuse contenute nella docu serie di Netflix e avanzate in particolare da Selvaggia Lucarelli.

Nel terzo e ultimo episodio, infatti, la giornalista aveva detto che il programma Mediaset “quando può ribaltare una verità si butta a pesce su questi casi, anche se sanno magari che ci sono pochi elementi che supportano quella tesi però ci costruiscono un’infinita di puntate“. Ed ancora: “Ho capito che era un continuo cherry picking, come si chiama nel gergo giornalistico: scegliere solo le notizie che supportano la tua tesi e tralasciare invece quelle che la indeboliscono“.

[…] Davide Parenti, ideatore e autore de Le Iene, è convinto che nella versione spagnola “ci sono diverse inesattezze“:

Ci chiediamo in particolare se il fatto che la serie sia stata prodotta dalla ex agente della vedeva di Mario Biondo possa avere influenzato il racconto.

Parenti con TvBlog parla di “ambigua morte” di Biondo e spiega il motivo alla base della scelta de Le Iene di tornarne a occuparsene ancora una volta: “Perché il nostro lavoro è stato preso di mira dalla docuserie di Netflix; in particolare Selvaggia Lucarelli ci ha accusati di fare cherry picking […]. È un’accusa molto infamante che meritava una risposta, per cui vi invitiamo a seguire giovedì il nostro Le iene presentano Inside domani alle 21.15 su Italia 1… vi sarà facile capire chi di noi ha fatto cherry picking“.

2. “LE IENE PRESENTANO: INSIDE”, LA NUOVA INCHIESTA CON ROBERTA REI: “LA SERIE SULLA MORTE DI MARIO BIONDO HA RACCONTATO TUTTO?”

Comunicato Stampa

Domani, giovedì 16 novembre, in prime-time su Italia1, va in onda il secondo appuntamento con “Le Iene presentano: Inside” dal titolo “La serie sulla morte di Mario Biondo ha raccontato tutto?”, la nuova inchiesta con Roberta Rei, scritta da Riccardo Festinese, interamente dedicata al cameraman siciliano e alla tragica vicenda della sua morte.

Nella serie “Las últimas horas de Mario Biondo” l’opinionista Selvaggia Lucarelli - parlando dei servizi fatti dalla trasmissione e dedicati alla vicenda -, commenta: “Ci sono programmi come Le Iene che quando possono ribaltare una verità si buttano a pesce su questi casi. Era un continuo cherry picking, si chiama cherry picking nel gergo giornalistico scegliere solo le notizie che supportano la tua tesi e tralasciare quelle che invece la indeboliscono”.

La puntata di “Le Iene presentano: Inside” mette in risalto tutte le situazioni poco limpide di cui la serie “Las últimas horas de Mario Biondo”, dedicata a questa vicenda, non parla mai. Molti fatti e documenti giudicati di centrale importanza dalle autorità giudiziarie italiane non vengono citati nella serie e la società che l’ha prodotta (la Manguera Film per la Par Producciones, ndr.) vede tra i soci Guillermo Gomez Sanchez, produttore esecutivo della serie, voce narrante e filo conduttore di tutti e tre gli episodi.

L’uomo è, inoltre, l’ex manager e amico intimo di Raquel Sanchez Silva, la moglie di Mario, sospettata dai genitori del ragazzo di essere in qualche modo coinvolta nella sua morte. I protagonisti di molte delle interviste della serie, come la famiglia di Mario o l’ex poliziotto spagnolo Oscar Tarruella, dichiarano alla Rei che i loro interventi sono stati realizzati senza che loro sapessero che dietro la produzione ci fosse appunto l’ex agente di Raquel.

I fatti: Mario Biondo è il marito di uno dei volti più noti della tv spagnola, la bellissima Raquel Sanchez Silva. La sua favola è diventata una tragedia avvolta dal mistero quando un giorno, a un anno dal loro matrimonio, il ragazzo viene trovato impiccato alla libreria della loro casa di Madrid. La giustizia spagnola archivia subito il caso come suicidio ma ci sono troppe cose che sembrerebbero non tornare.

Il caso viene riaperto in Italia e la giustizia deve fare i conti con molti elementi forse incompatibili con il suicidio: un’emorragia cerebrale, la posizione del corpo, un solco sul collo, la posizione del cappio e la libreria troppo debole per sostenere il peso di Mario e troppo in ordine per pensare che si presenti così dopo le convulsioni del corpo dovute all’asfissia. Tutto questo potrebbe fare pensare che il corpo di Mario possa essere stato messo lì dopo la morte.

