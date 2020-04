“IL VIRUS? PROGETTATO IN LABORATORIO PER CREARE UN NUOVO ORDINE MONDIALE” - IL DOTTOR ALBERICO LEMME A 'LA ZANZARA': “SONO GUARITO DAL COVID-19. PIÙ DI UN MESE IN OSPEDALE, NON È STATA UNA PASSEGGIATA. NON MI FIDO DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ. CI SONO GRANDI INTERESSI ECONOMICI DIETRO IL VIRUS, CI VOGLIONO VACCINARE E RENDERE SCHIAVI - NESSUNA DIETA TI SALVA DAL CORONA, MA ESSERE OBESI È UN PROBLEMA. HO SEMPRE PARLATO MALE DELLE DONNE, PERÒ MI HANNO SALVATO LA VITA. ECCO PERCHE'

Da la Zanzara – Radio 24

“Super Lemme ce l’ha fatta anche questa volta. E’ iniziato tutto il 2 marzo, è finito il 14 aprile. Ho avuto problemi seri, non è stata una passeggiata. Non è vero che il coronavirus è come un’influenza normale, non è assolutamente vero”. Alberico Lemme, farmacista, guru di una discussa cura per dimagrire, a La Zanzara su Radio 24 rivela di essere stato più di un mese in ospedale al San Raffaele di Milano colpito dal Covid 19. “Devo ringraziare Dio, che è fondamentale, ma soprattutto le donne della mia famiglia – dice Lemme – che sono intervenute, mia sorella, mia cognata, mia figlia e una suora, la mia guida spirituale, per farmi ricoverare, mi hanno salvato loro. Dico la verità.

Questo è il paradosso. La legge del contrappasso”. Adesso allora non userai più il termine testa di donna per offendere?: “Meno male che esistono le teste di donna, pensa un po’. Non le attaccherò perché si sono dimostrate molto utili nei miei confronti”. Qualcuno sostiene che l’alimentazione è fondamentale contro il coronavirus. Tutte cazzate?: “Non funziona nessuna dieta. Non ci sono diete miracolose che ti possono salvare.

Perché quello che funziona sono gli anticorpi. E comunque io non ho mai smesso di lavorare. Rispondevo al telefono sempre, anche quando ero al pronto soccorso, continuavo a dare le mie diete alle persone in cura con me altrimenti sarebbero tornati ad essere ciccioni. E non ho mai detto niente a nessuno, e nessuno se n’è mai accorto”. Ma essere ciccioni è un problema in più col coronavirus? “E’ un problema perché sei iperteso. Per queste patologie è un problema. Ma non ci sono diete che ti possano guarire. Se ci si mette a dieta prima, si arriva in forma e si ha un’ottima possibilità di controbattere il virus.

Un obeso ha più possibilità di morire, questo è chiaro”. “Invece sono convinto – prosegue – che questo virus sia un prodotto da laboratorio. Non lo dico io, lo dice chi ne capisce. Non mi fido per nulla dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E dietro questa storia ci sono interessi economici enormi. Per esempio i vaccini, sicuramente dietro questa storia ci sono aziende interessate a produrre il vaccino. Questo è un aspetto sicuro. E poi vogliono controllare il mondo intero e sottometterci, quindi schiavitù e sottomissioni. Non è un complotto, è un fatto reale”. Chi ci vuole controllare e sottomettere?: “Una specie di nuovo ordine mondiale.

Non faccio nomi e cognomi perché è un sistema veramente potente. Vogliono attivare un nuovo ordine mondiale e sottomettere l’umanità e renderci schiavi”. Come pensi di esserti contagiato?: “Ricevevo come sempre persone in studio. Stavo pure attento, ma nulla di che, perché eravamo ancora all’inizio. Penso di essermi contagiato toccandomi l’occhio. Perché lacrimavo in quei giorni. Ma sono risaliti a tutti i contatti del mio studio, perché li ho fatti contattare dalla sanità, li hanno messi in quarantena. Almeno io non ho contagiato nessuno”.

