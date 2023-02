“LA VITA A VOLTE SUPERA LA NARRAZIONE, PERCHÉ È LA NARRAZIONE CHE IMITA LA VITA” – OTTAVIO CAPPELLANI: “QUELLO CHE STA ACCADENDO AI FERRAGNEZ È TANTO VERO QUANTO INASPETTATO. GLI OCCHI DA PAZZA DELLA FERRAGNI DOPO IL “TRADIMENTO”, GLI OCCHI LUCIDI DI FEDEZ, LA CRISI DELLA COPPIA. E’ UNA VERA CRISI DI COPPIA. ANCHE SE FOSSE DETTATA DAL SORPASSO DI POPOLARITÀ DI FEDEZ NEI CONFRONTI DELLA FERRAGNI, CHE CAMBIA? NELLA VITA VERA NON ESISTONO CONIUGI IN COMPETIZIONE?” - VIDEO

ROSA CHEMICAL CHE CI FA SBANCARE AL FANTASANREMO TRA L’INVASIONE DI PALCO LA SCAPEZZOLATA IL BACIO IN BOCCA A FEDEZ CHIARA FERRAGNI CHE GLI PORTA I FIORI A FINE ESIBIZIONE COSA ABBIAMO APPENA VISTO STO VOLANDO FDI MORIRONO E SI GODE. #Sanremo2023 pic.twitter.com/CGpSOyyiu0 — •LP• ? (@isorrisidiem) February 11, 2023 DRAMA FERRAGNI FEDEZ?#Sanremo2023 pic.twitter.com/HLyKGXNeCo — Michele?? (@Megheee_) February 11, 2023

Estratto dell’articolo di Ottavio Cappellani per “La Sicilia”

OTTAVIO CAPPELLANI

[…] Quello che sta accadendo ai Ferragnez è tanto vero quanto inaspettato. Gli occhi da pazza della Ferragni dopo il “tradimento” (perché di questo si tratta, di un “tradimento” dell’uomo con un altro uomo in diretta televisiva), gli occhi lucidi di Fedez, la crisi della coppia.

Chi parla di operazione di marketing non sa che la vita a volte supera la narrazione perché è la narrazione che imita la vita, non il contrario.

Certo, gli sceneggiatori di Prime Video si stanno ritrovando tra le mani un regalo piovuto dal cielo: la perfezione di un racconto che non permetterebbe alcuna identificazione se non ci fosse questo momento di crisi, come c’è e come deve esserci in un qualsiasi romanzo rosa, che è il “gender” al quale appartengono i due come narrazione di genere.

ferragni fedez osho

E’ una vera crisi di coppia. Anche se fosse dettata, come sostengono alcuni, dal sorpasso di popolarità di Fedez nei confronti della Ferragni, che cambia?

Nella vita vera non esistono coniugi in competizione? Nella narrazione classica interveniva il “deus ex machina” a risolvere lo stallo.

Oggi siamo più smagati e il “deus” va nascosto tra le righe delle nostre azioni.

fedez rosa chemical

Che si tratti di sceneggiata” non toglie alcuna “verità” a questa meravigliosa narrazione. Bravi! (Speriamo lo siano altrettanto gli sceneggiatori).

IL TRIANGOLO FEDEZ, CHIARA FERRAGNI E ROSA CHEMICAL BY OSHO IL BACIO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL DEL 2015 fedez rosa chemical

fedez chiara ferragni fedez e chiara ferragni a villa crespi da cannavacciuolo IL TRIANGOLO FEDEZ, CHIARA FERRAGNI E ROSA CHEMICAL BY OSHO fedez ferragni ferragni fedez chiara ferragni fedez 1 chiara ferragni fedez 2 chiara ferragni fedez 3 fedez chiara ferragni LA REAZIONE DI CHIARA FERRAGNI AL BACIO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL fedez ferragni rosa chemical meme fedez ferragni meme fedez ferragni chiara ferragni fedez osho fedez e chiara ferragni a villa crespi da cannavacciuolo chiara ferragni senza fede chiara ferragni fedez 3 chiara ferragni fedez 1 chiara ferragni fedez 4 chiara ferragni fedez 2 chiara ferragni fedez 5 chiara ferragni fedez 6 chiara ferragni fedez 7 LA STORIA DI FEDEZ POI RIMOSSA chiara ferragni chiara ferragni fedez 8 fedez e chiara ferragni a villa crespi da cannavacciuolo