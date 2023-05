CAFONALINO BRIZZI E LAZZI – IL REGISTA FAUSTO BRIZZI RADUNA NELLA SUA CASA ROMANA AMICI E SVIPPATI VARI DEL CINEMA E DELLA TV PER PRESENTARE IL SUO NUOVO ROMANZO – AD ACCOGLIERE GLI OSPITI, LA BIONDISSIMA MOGLIE, SILVIA SALIS, CON PANCIONE IN BELLA VISTA. RISPONDONO ALL'APPELLO MASSIMO GHINI, ENRICO BRIGNANO, TIBERIO TIMPERI, SERENA BORTONE IN PIZZO NERO, ELEONORA DANIELE, L'INTRAMONTABILE FRANCO CARRARO, LUCA JOSI… – FOTO BY DI BACCO