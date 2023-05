“VIVO CON LA MIA RAGAZZA IN PORTOGALLO E CONSEGNO LE PIZZE” – ANNA LOU CASTOLDI, FIGLIA DI MORGAN E ASIA ARGENTO, RACCONTA IL SUO AMORE FLUIDO - "CI MANTENIAMO DA SOLE IN UN PICCOLO BORGO. ORMAI HO 21 ANNI E NON POSSO CHIEDERE I SOLDI AI GENITORI. MIA MADRE ME L'HA DETTO SUBITO. L’ITALIA SEMBRA SPINGERE LE MINORANZE E I 'DIVERSI' AD ANDARE ALTROVE. NON SO SE È IL VATICANO O ALTRO, MA C’È TANTISSIMA IGNORANZA...”

Estratto dell’articolo di www.today.it

Anna Lou Castoldi non è la classica "figlia di". 21 anni, con l'arte nel dna - papà Morgan da sempre le parla di cultura, mamma Asia Argento le fa incontrare artisti di grande spessore - non si appoggia sulla loro notorietà per seguire la propria strada.

Dipinge, scrive, recita […], suona e lavora come rider. "Consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po' di tutto" racconta a Fanpage, e spiega: "Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo. Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l'arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare".

Un'indipendenza arrivata presto e incentivata da sua madre, Asia Argento: "Ormai ho 21 anni e non posso chiedere i soldi ai genitori - sostiene - A parte che mia madre me l'ha detto subito. Quando ho guadagnato i primi soldi con la serie Baby, a 18-19 anni, mi ha chiarito che me la dovevo cavare da sola. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita".

Fidanzata da tempo, vive a Roma con la compagna e ha progetti seri che probabilmente vorrà realizzare in un altro Paese: "Sono molto felice con […] Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l'adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l'Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i 'diversi' ad andare altrove". […]

